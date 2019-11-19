Стеша Маликова сразила гостей бала Tatler платьем с открытой спиной

Дочь Дмитрия Маликова Стефания впечатлила гостей бала дебютанток Tatler своим платьем с глубоким вырезом. Взору публики была открыта практически вся спина телеведущей.

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Впрочем, если не отводить глаз от столь пикантного зрелища, можно заметить, что вырез не ограничился лишь линией талии, а шагнул даже немного ниже. Впрочем, 19-летнюю красавицу это ни сколько не смущало. Она пробовала коктейли, веселилась и с удовольствием позировала фотографам.

Заметим, что платье Стефании имело весьма нетривиальный принт для вечернего наряда – горох. Обычно ткани с таким узором выбирают для романтических нарядов. Но, как показал пример Стеши, в праздничном гардеробе он тоже смотрится роскошно.