Тренд сезона: эксперт дала совет, как носить вещи в стиле преппи

Полина Шабельникова уверена, что эти ученические образы отлично будут смотреться и на взрослых людях.

В этом сезоне стал невероятно популярен стиль преппи. «Под этим термином подразумеваются наряды в стиле учащихся престижных школ и вузов Европы», — объяснила старший редактор отдела моды Glamour Полина Шабельникова.

Отличительная черта стиля преппи — кардиганы с ромбами. Эксперт посоветовала надевать их со светлой рубашкой. «Так и наряднее, и уютнее», — считает она. Завершить образ можно клетчатыми брюками. Такой комплект очень удобен, ведь пойти в нем можно будет куда угодно: на важную встречу, на лекцию в институт, на прогулку и даже на свидание. Просто меняйте аксессуары.

Классический комплект из белой блузки и юбки в клетку — тоже из стиля преппи. Если добавить к этому набору черный атласный бант на шею и цветное (к примеру, розовое) пальто, образ заиграет и не будет выглядеть скучным.