Канделаки блистала на балу Tatler в платье самого актуального цвета сезона

Тина Канделаки уже не в первый раз демонстрирует любовь к трендам. Не так давно она показала самые актуальные сапоги этого сезона. И вот на балу дебютанток Tatler она появилась в мегаактуальном платье. Главное в нем – цвет.

Канделаки подобрала к стильному наряду серебристые аксессуары: кольцо-бабочку, которое порхает при каждом сгибе пальца, блестящие туфли, отделанные камнями, жемчужные серьги и клатч в форме сердца Yves Saint Laurent.

больше по теме Канделаки продемонстрировала самые модные сапоги этого сезона К коричневой обуви она подобрала оранжевую сумочку.

Красно-оранжевый оттенок считается самым актуальным в сезоне 2019-2020. Ранее этот тренд поддержала коллега Тины Юлия Барановская, которая пришла на вечеринку в честь открытия бренд-ателье Инны Жирковой в наряде такого же цвета. Взгляды всех гостей были прикованы к ней. Не удивительно, ведь такой оттенок манит словно магнит.