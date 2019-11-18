Секси-леди: Пегова в черном мини-платье подчеркнула стройные ноги

41-летняя Ирина Пегова относится к тем девушкам, которые не готовы изнурять себя голодовками ради эталонов красоты. Актриса добилась того, что ее любят именно за пышные формы. Она всегда одевается женственно и элегантно, подчеркивая достоинства своей фигуры. Так недавно на премии «Больше, чем звёзды!» ей и вовсе удалось затмить своих коллег. Для этого артистка облачилась в силуэтное черное платье с глубоким декольте.

Похоже, что черный цвет является у Пеговой одним из любимых. Ко всему прочему, он стройнит. Актриса на днях приняла участие в фотосессии. Она позировала на ретро-диване из бархатной обивки синего цвета и золотой отделки. Ирина предстала в черном мини-платье с запахом, которое открыло ее стройные ноги. Остроносые полусапожки, едва заметный макияж и собранные в хвост волосы завершили образ.

Фотографу пришлось попотеть и как минимум залезть на стремянку, чтобы сделать чувственный и очень красивый кадр, которым поделилась актриса.

«Итог дня! Одно из приятных мгновений в дне — это анализ, подведение итогов ! Важно шлепнуться на диван и давай валяться, кувыркаться в мыслях …. Итог дня! Ах, какая усталость под вечер! Недовольство собою и миром, и всем! Слишком много я им улыбалась при встрече, улыбалась, не зная зачем», — процитировала она Марину Цветаеву.

Поклонники пришли в восторг от нового образа Пеговой. Многие отметили, что она даже помолодела на 10 лет. «Класс конечно! А фотограф не упал с люстры?», «Ирина, вы красотка!», «Итог дня… Да в стиле Барокко… Потрясная, незабываемая…Ну может себе позволить пошалить с мыслями…», «Ирина в новом образе, ракурсе… не перестаю любить вас в любом виде. Вы настоящая, что бесценно. Оставайтесь такой всегда!», «С такими ногами можно делать большие деньги», — прокомментировали пост подписчики.