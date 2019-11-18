Рудковская в платье с перьями и трехметровым шлейфом пришла на бал «Татлер»

Каждый год представители высшего света выводят в свет своих юных наследниц. Дети звезд, известных деятелей искусства и не только, танцуют вальс в Колонном зале Дома союзов в рамках бала дебютанток «Татлер». Так было заведено еще XIX век, а теперь лишь немногие продолжают традицию. Долгие месяцы дебютантки девятого по счету бала готовились к важному для них событию. В этом году ими стали: младшая дочь Валерия Меладзе Арина, 15-летняя внучка актера Юрия Яковлева — Елизавета, а также 16-летняя сестра Тимати Анна Юнусова.

Переживали и готовились к светскому мероприятию и те, кто появятся на нем не в первый раз. Одной из главных гостей бала вновь стала Яна Рудковская. На этот раз продюсер превзошла саму себя. Она выбрала для такого случая платье ливанского дизайнера с кружевом пудрового цвета, 3-метровым шлейфом и перьями. Разрез от самой талии подчеркнул стройные ноги блондинки, а глубокое декольте показало остальные достоинства ее фигуры.

Волосы Яна предпочла сделать объемными и слегка волнистыми. Снимками, на которых она позирует в роскошном наряде, светская львица опубликовала в соцсети.

«Телеграмм-канал „Татлер-батлер“ не ошибся, решилась все таки на кутюрное платье от Georges Hobeika

c 3-x метровым шлейфом на Татлер бал. Гулять так гулять, тем более когда тебя снимает „ЯнаСупер“. Фото сделано в туманном свете первых лучей солнца перед работой», — написала знаменитость.

Отметим, что не так давно Рудковская для премии «Женщина года» выбрала короткое яркое платье с перьями стоимостью миллион рублей, но образ продюсера тогда подвергли жесткой критике, как поклонники, так и эксперты. На этот раз наряд жены Евгения Плющенко получил множество теплых отзывов. «Вау! Ну прямо королева», «Шикарно», «Такая красивая», «Царевна-лебедь», «Какое платье», «Какие ноги», — прокомментировали пост подписчики.