Как из спальни: эксперт назвала «голое» перьевое платье Бейонсе «пеньюаром»

Бейонсе после рождения близнецов Сэра и Руми в 2017 году и нескольких больших мировых турне стала меньше появляться на публике. Артистка стала больше времени посвящать семье и почти не посещает светские мероприятия. Известно, что после некоторых трудностей и даже измен мужа Джей Зи, супруги смогли преодолеть преграды и вновь обрести гармонию. Более того, певица, которая не любит азартные игры, поддержала супруга, открывшего казино.

Так на днях Джей Зи устроил благотворительный гала-вечер в своем казино Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Бейонсе пришла его поддержать. Для появлени на публике королева R’n’B выбрала роскошное вечернее платье почти из прозрачной ткани с открытыми плечами и пикантным разрезом на левой ноге. Верх наряда украшали белые перья, а также сама ткань была прошита серебряной ниткой и усыпана стразами.

Открытые босоножки с камнями, крупные серьги и браслеты завершили образ. Свои волосы артистка слегла завила и присобрала, чтобы открыть шею. Бейонсе приехала в белоснежной меховой шубке, что сразу привлекло внимание зоозащитников. Но, скорее всего, ее наряд был из искусственного меха. Певица поразила всех гостей своим образом. Джей Зи не успевал выслушивать комплименты в адрес жены от своих друзей, сообщает Daily Mail.

Специально для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю. «Выбрано платье в стиле 20 века. Это как раз время расцвета казино, но платье обыграно в современном стиле — это замечательно! Потому что тогда это были прямые фасоны, а сейчас приталенные, а Бейонсе есть что показать», — высказалась эксперт.

Несколько замечаний Елена все же сделала. «Мне не понравились серьги. Они слишком тяжелые для этого образа. Здесь лучше бы смотрелись серьги более воздушные, более играющие. Может даже что-то похожее на перышки, как у нее на платье», — пояснила эксперт по стилю.

Также она предложила сделать другую укладку. Бестави считает, что волны хорошо смотрятся на коротких волосах. Более того, она отметила, что если бы цвет платья был черный, то Бейонсе бы смотрелась выигрышнее.