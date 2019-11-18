«У меня с детства фобия»: Вайкуле терпеть не может облегающую одежду

Стиль Лаймы Вайкуле всегда выбивался на фоне других звезд. В интервью Teleprogramma.pro певец и дизайнер Глеб Хан заметил: звезда обладает редким даром – она умеет не только подбирать стильные образы, но и носить дорогие элегантные вещи небрежно. Ее образы, по мнению эксперта, в большинстве своем безупречны.

Между тем певица уверяет – она не делает ничего, чтобы выглядеть неповторимой. Ее образы складываются практически сами собой, главное, раз и навсегда осознать, что тебе идет, а что нет.

«Я люблю такую одежду, чтобы она и прилично выглядела, и удобна была, не впивалась никуда. У меня с детства эта фобия — неудобной одежды. Поэтому люблю все такое — свободное, полуспортивное. И не очень люблю броское, я должна выглядеть так, будто мимоходом оделась», — рассказала она журналу «Домашний очаг».

По словам звезды, она не любит ходить по магазинам и надолго задерживаться в них. Покупки она делает мгновенно и практически на уровне интуиции: зашла-увидела-приобрела.