«Садо-мазо»: Влад Кадони вздрогнул, увидев лакированный плащ Вербицкой

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони, некогда выступающий в амплуа колдуна, вновь решил сменить имидж. В последнее время он все чаще тиражируется в СМИ в роли fashion-специалиста.

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Эксперт журнала «СтарХит» неожиданно решил раскритиковать лакированный плащ Ларисы Вербицкой, назвав его «садо-мазо». По его словам, он портит все впечатление о человеке и выглядит грубо. А вот профессиональный стилист Вика Майорова в интервью Teleprogramma.pro, напротив, высоко оценила плащ из лакированной кожи Ларисы Вербицкой, назвав его актуальным. В числе трендов этой осени она также обозначила меховые и двубортные пальто, куртки-косухи, модели оверсайз.