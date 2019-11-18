Звездный стиль

«Садо-мазо»: Влад Кадони вздрогнул, увидев лакированный плащ Вербицкой

Стильный наряд телеведущий новоявленный эксперт счел грубым.

«Садо-мазо»: Влад Кадони вздрогнул, увидев лакированный плащ Вербицкой
Лариса Вербицкая. Фото Global look press.

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони, некогда выступающий в амплуа колдуна, вновь решил сменить имидж. В последнее время он все чаще тиражируется в СМИ в роли fashion-специалиста.

Эксперт журнала «СтарХит» неожиданно решил раскритиковать лакированный плащ Ларисы Вербицкой, назвав его «садо-мазо». По его словам, он портит все впечатление о человеке и выглядит грубо. А вот профессиональный стилист Вика Майорова в интервью Teleprogramma.pro, напротив, высоко оценила плащ из лакированной кожи Ларисы Вербицкой, назвав его актуальным. В числе трендов этой осени она также обозначила меховые и двубортные пальто, куртки-косухи, модели оверсайз.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вдад КадониЗвездный стильЛариса Вербицкаямода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Садо-мазо»: Влад Кадони вздрогнул, увидев лакированный плащ Вербицкой
Интересно?
Поделись с друзьями: