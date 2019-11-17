«Словно пришла в ресторан»: Караулова «прогадала» с алым платьем и сапогами

В интервью Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева прокомментировала образ Юлии Карауловой, появившейся на вручении ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. Для выхода свет выпускница «Фабрики звезд» отдала предпочтение лаконичному алому платью, черным сапогам и капроновым колготам. По мнению эксперта в сфере моды, певица явно «прогадала» с комплектом. Тимиряева указала Юлианне на модную ошибку, подметив, что образ исполнительницы смотрится незавершенным.

«По цветосочетанию — такой красный оттенок платья с черным сапогами для миловидной блондинки можно назвать довольно дерзким. Мне кажется, что ее типаж не дотягивает до контрастной гаммы. Но все-таки хочется отметить и плюсы. Во-первых, Юлианна подчеркнула свою стройную фигурку, длину ног. Во-вторых, внешне певица пока еще не нуждается в какой-либо корректирующей технике. Благодаря вьющимся локонам и спокойному макияжу ее стиль выглядит живым и динамичным. Очень молодо», — отметила Лариса.

При этом Тимиряева уточнила, что певице не помешало бы что-то накинуть поверх платья, уравновесив тем самым контраст с кожаными сапогами. Кроме того, Юлианна вполне могла дополнить образ аксессуарами: очками в крупной оправе, массивными серьгами или ожерельем в виде цепей.