Звездный стиль

«Словно пришла в ресторан»: Караулова «прогадала» с алым платьем и сапогами

Стилист Лариса Тимиряева указала выпускнице «Фабрики звезд» на модную ошибку.

«Словно пришла в ресторан»: Караулова «прогадала» с алым платьем и сапогами
Юлианна Караулова (Фото: Globallookpress.com)

В интервью Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева прокомментировала образ Юлии Карауловой, появившейся на вручении ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. Для выхода свет выпускница «Фабрики звезд» отдала предпочтение лаконичному алому платью, черным сапогам и капроновым колготам. По мнению эксперта в сфере моды, певица явно «прогадала» с комплектом. Тимиряева указала Юлианне на модную ошибку, подметив, что образ исполнительницы смотрится незавершенным.

«По цветосочетанию — такой красный оттенок платья с черным сапогами для миловидной блондинки можно назвать довольно дерзким. Мне кажется, что ее типаж не дотягивает до контрастной гаммы. Но все-таки хочется отметить и плюсы. Во-первых, Юлианна подчеркнула свою стройную фигурку, длину ног. Во-вторых, внешне певица пока еще не нуждается в какой-либо корректирующей технике. Благодаря вьющимся локонам и спокойному макияжу ее стиль выглядит живым и динамичным. Очень молодо», — отметила Лариса.

Певица Юлианна Караулова
Юлианна Караулова не впечатлила стилиста выбором платья в сочетании с сапогами (Фото: Globallookpress.com)

При этом Тимиряева уточнила, что певице не помешало бы что-то накинуть поверх платья, уравновесив тем самым контраст с кожаными сапогами. Кроме того, Юлианна вполне могла дополнить образ аксессуарами: очками в крупной оправе, массивными серьгами или ожерельем в виде цепей.

«Это сочетание красного с черным больше подходит роковым женщин, в чьей стилистике чувствуется драматизм. Такое чувство, что Юлианна забыла о третьей детали одежды. Не хватает блеска для образа дивы. Словно пришла в ресторан и сняла пальто», — экспертно резюмировала стилист.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильЮлианна Караулова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Словно пришла в ресторан»: Караулова «прогадала» с алым платьем и сапогами
Интересно?
Поделись с друзьями: