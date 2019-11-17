Звездный стиль

Канделаки продемонстрировала самые модные сапоги этого сезона

К коричневой обуви она подобрала оранжевую сумочку.

Канделаки продемонстрировала самые модные сапоги этого сезона
Тина Канделаки. Фото Global look press.

Тина Канделаки продемонстрировала в своем блоге самые актуальные сапоги этого сезона – гармошкой. Кстати, создать подобную гармошку можно с легкостью из ботфорт или сапог-чулок, которые в принципе никогда не выходят из моды.

Сапоги телеведущей также имеют актуальны коричневый цвет. Как ранее замечала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора», в этом сезоне актуальны абсолютно все оттенки коричневого. Вы будете в тренде, если в одном образе соедините несколько его тонов. Тина Канделаки так и поступила, подобрав к коричневым сапогам тренч и платье более светлых оттенков. Акцент в своем образе она сделала на яркой оранжевой сумке.

Отметим, что сапоги-гармошки легче всего сочетаются с заправленными брюками. Об этом также рассказывал в одной из программ «Модный приговор» Александр Васильев. Он рекомендовал выбирать не сильно широкие модели брюк, а сапоги – из грубой кожи и обязательно широкие. В облегающую обувь в этом сезоне брюки не заправляют.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный образЗвездный стильмода и стильстиль Тины КанделакиТина Канделаки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Канделаки продемонстрировала самые модные сапоги этого сезона
Интересно?
Поделись с друзьями: