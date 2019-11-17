Канделаки продемонстрировала самые модные сапоги этого сезона

Тина Канделаки продемонстрировала в своем блоге самые актуальные сапоги этого сезона – гармошкой. Кстати, создать подобную гармошку можно с легкостью из ботфорт или сапог-чулок, которые в принципе никогда не выходят из моды.

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Сапоги телеведущей также имеют актуальны коричневый цвет. Как ранее замечала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора», в этом сезоне актуальны абсолютно все оттенки коричневого. Вы будете в тренде, если в одном образе соедините несколько его тонов. Тина Канделаки так и поступила, подобрав к коричневым сапогам тренч и платье более светлых оттенков. Акцент в своем образе она сделала на яркой оранжевой сумке.

Отметим, что сапоги-гармошки легче всего сочетаются с заправленными брюками. Об этом также рассказывал в одной из программ «Модный приговор» Александр Васильев. Он рекомендовал выбирать не сильно широкие модели брюк, а сапоги – из грубой кожи и обязательно широкие. В облегающую обувь в этом сезоне брюки не заправляют.