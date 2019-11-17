Как визуально уменьшить плечи: стилисты раскрыли профессиональные секреты

Далеко не всем звездам российского шоу-бизнеса досталась от природы идеальная фигура. Но если похудеть или набрать массу можно с помощью физических нагрузок, то как быть с такой данностью природы, как излишне широкие плечи? Эта проблема довольно просто решается благодаря простым хитростям с одеждой. Эксперты поделились ими с Teleprogramma.pro.

Стилист Вика Майорова посоветовала девушкам с широковатыми плечами выбирать модели с асимметричным верхом. Например, вот с такой скошенной горловиной, как у Тины Канделаки.

Или с шарфом, переброшенным на бок. Здесь телеведущая заменила его распущенным крупным галстуком.

Имидж-стилист Вероника Николаева посоветовала плечистым дамам выбирать V-образные вырезы на платьях и блузах, не злоупотреблять декором в области плеч, а также делать акцент на талии и бедрах в виде летящей или пышной юбки, чтобы подчеркнуть женственность. Вырез «лодочкой» — вообще под запретом.

А вот певец и дизайнер Глеб Хан предложил воспользоваться модой на модели оверсайз и, напротив, надеть жакеты, пальто или блузы с вычурными плечами. Ведь за ними свои размеры неочевидны.

А как вы считаете, стоит ли прятать под одеждой широкие плечи? Или просто нужно полюбить себя такой, какая ты есть?