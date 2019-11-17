Звездный стиль

Как визуально уменьшить плечи: стилисты раскрыли профессиональные секреты

Некоторые звезды с успехом используют эти советы.

Как визуально уменьшить плечи: стилисты раскрыли профессиональные секреты
Тина Канделаки. Фото Global look press

Далеко не всем звездам российского шоу-бизнеса досталась от природы идеальная фигура. Но если похудеть или набрать массу можно с помощью физических нагрузок, то как быть с такой данностью природы, как излишне широкие плечи? Эта проблема довольно просто решается благодаря простым хитростям с одеждой. Эксперты поделились ими с Teleprogramma.pro.

Стилист Вика Майорова посоветовала девушкам с широковатыми плечами выбирать модели с асимметричным верхом. Например, вот с такой скошенной горловиной, как у Тины Канделаки.

Или с шарфом, переброшенным на бок. Здесь телеведущая заменила его распущенным крупным галстуком.

Имидж-стилист Вероника Николаева посоветовала плечистым дамам выбирать V-образные вырезы на платьях и блузах, не злоупотреблять декором в области плеч, а также делать акцент на талии и бедрах в виде летящей или пышной юбки, чтобы подчеркнуть женственность. Вырез «лодочкой» — вообще под запретом.

А вот певец и дизайнер Глеб Хан предложил воспользоваться модой на модели оверсайз и, напротив, надеть жакеты, пальто или блузы с вычурными плечами. Ведь за ними свои размеры неочевидны.

А как вы считаете, стоит ли прятать под одеждой широкие плечи? Или просто нужно полюбить себя такой, какая ты есть?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездный стильКанделакимода и стильстиль Тины КанделакиТина Канделаки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как визуально уменьшить плечи: стилисты раскрыли профессиональные секреты
Интересно?
Поделись с друзьями: