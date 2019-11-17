Звездный стиль

«Нет» разрезам и облеганию: Хромченко научила выбирать кожаную одежду

Эти наряды рискуют выглядеть пошло.

«Нет» разрезам и облеганию: Хромченко научила выбирать кожаную одежду
Кадр из программы «Модный приговор»

Кожа сегодня блистает на всех мировых подиумах. Отрицать ее актуальность бессмысленно, поэтому пришла пора прислушаться к советам модных экспертов и выбрать свое модное изделие.

Эксперт по стилю Алина Некипелая сообщила Teleprogramma.pro, что кожа визуально делает женщину объемнее, поскольку материал не из самых нежных. Выбирая кожаные изделия нужно смотреть, чтобы они были тонкими, без внушительной подкладки.

Эвелина Хромченко, ведущая «Модного приговора», заметила, что с покупкой кожаной одежды нужно быть острожным, поскольку она вытягивается. Необходимо обращать внимание на модели, где нет лишнего натяжения.

Хромченко указала также на другую проблему кожи – иногда образы в ней могут выглядеть излишне вульгарно. Особенно, если это облегающие варианты с разрезами. Крайне некорректно такая одежда смотрится на дамах в элегантном возрасте.

Кадр из программы «Модный приговор». Фото
Кадр из программы «Модный приговор»

А вот если надеть на ту же самую женщину удлиненный летящий вариант с прикрытым запахом разрезом, образ сложится совершенно по-иному. Как это может выглядеть, телеведущая продемонстрировала в эфире «Модного приговора».

Кадр из программы «Модный приговор». Фото
Кадр из программы «Модный приговор»

Эвелина не рекомендовала носить с кожаными юбками и брюками сапоги-ботфорты, которые сразу же навевают мысль о женщинах с пониженной социальной ответственностью. Уравновесить кожу способны романтические элементы одежды. Например, блузы в горох мягких оттенков или с бантом на воротнике.

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Звездный стилькожаное платьемода и стильЭвелина Хромченко
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«Нет» разрезам и облеганию: Хромченко научила выбирать кожаную одежду
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