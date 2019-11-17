С чем носить кожаный пояс: Хромченко дала урок стиля

В гардеробе современной женщины он может появляться в самых неожиданных сочетаниях.

Кожаный черный пояс сегодня актуален как никогда. И если раньше его применение ограничивалось парой вариантов, в настоящее время их не счесть. Эксперт моды Эвелина Хромченко тоже не обошла стороной этот стильный аксессуар, продемонстрировав несколько актуальных вариантов его носки.

Первый вариант – в комплекте total black look. Надетый под жакет на брюки с высокой линией талии, он подчеркивает стройность и визуально делает ноги длиннее.

Второй вариант – на ярком платье романтичного кроя. Кожаный ремень здесь уравновешен ботильонами на крупном каблуке. Сегодня это сочетание очень актуально.

И третий вариант – пояс поверх жакета, который Эвелина надела с зеленым платьем. Пояс сделал образ более женственным. Брошь, которую телеведущая прикрепила на жакет, идеально повторяет узор платья, уравновешивая образ. Ботильоны те же, что Эвелина надевала с красным платьем выше.