Пегова в силуэтном наряде перещеголяла Акиньшину в алом платье

Накануне в Москве состоялось еще одно долгожданное светское мероприятие. Большое количество звезд собралось на премии «Больше, чем звёзды!» журнала «ОК!». Вышла в свет одна из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Не смогла пропустить мероприятие и певица Глюкоза, которая выбрала яркое алое платье с перьями и смогла выделиться среди толпы.

В своем мини-платье певица похвасталась стройными ногами. Волосы она предпочла убрать, а также сделать акцент на губах красной помадой.

Не только Глюкоза сделала ставку на красное. Известная модница Оксана Акиньшина тоже выбрала наряд в алых тонах. Платье длины миди без бретелек и декора подчеркнуло хрупкую фигуру девушки. Волосы она предпочла оставить распущенными, а из аксессуаров выбрала маленькие серьги и браслет.

Казалось, что мало кто ее может перещеголять, но Ирине Пеговой удалось выглядеть очень женственно и стильно в черном силуэтном платье. Зауженный крой снизу, глубокое декольте подчеркнули достоинства артистки, которая обладает пышной фигурой. А аксессуары и яркий макияж завершили образ. К слову, Пеговой удалось завоевать награду в номинации «Главный герой. Театр». Поклонники не только поздравили звезду, но и восхитились ее нарядом. «Ты безупречна», «Какой наряд, какие формы», «Ты лучшая», «Самая красивая на премии», «Затмила всех», «Так держать», — стали писать пользователи Сети.

А вот Анна Хилькевич выбрала не только наряд с шортами, но и необычный сверкающий плащ в камнях. Она сама призналась, что ее образ был жестко раскритикован.