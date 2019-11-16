Звездный стиль

Пегова в силуэтном наряде перещеголяла Акиньшину в алом платье

Актрисы посетили премию «Больше, чем звёзды!» журнала «ОК!».

Пегова в силуэтном наряде перещеголяла Акиньшину в алом платье
Оксана Акиньшина и Ирина Пегова. фото: globallookpress.com

Накануне в Москве состоялось еще одно долгожданное светское мероприятие. Большое количество звезд собралось на премии «Больше, чем звёзды!» журнала «ОК!». Вышла в свет одна из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Не смогла пропустить мероприятие и певица Глюкоза, которая выбрала яркое алое платье с перьями и смогла выделиться среди толпы.

В своем мини-платье певица похвасталась стройными ногами. Волосы она предпочла убрать, а также сделать акцент на губах красной помадой.

Не только Глюкоза сделала ставку на красное. Известная модница Оксана Акиньшина тоже выбрала наряд в алых тонах. Платье длины миди без бретелек и декора подчеркнуло хрупкую фигуру девушки. Волосы она предпочла оставить распущенными, а из аксессуаров выбрала маленькие серьги и браслет.

Казалось, что мало кто ее может перещеголять, но Ирине Пеговой удалось выглядеть очень женственно и стильно в черном силуэтном платье. Зауженный крой снизу, глубокое декольте подчеркнули достоинства артистки, которая обладает пышной фигурой. А аксессуары и яркий макияж завершили образ. К слову, Пеговой удалось завоевать награду в номинации «Главный герой. Театр». Поклонники не только поздравили звезду, но и восхитились ее нарядом. «Ты безупречна», «Какой наряд, какие формы», «Ты лучшая», «Самая красивая на премии», «Затмила всех», «Так держать», — стали писать пользователи Сети.

А вот Анна Хилькевич выбрала не только наряд с шортами, но и необычный сверкающий плащ в камнях. Она сама призналась, что ее образ был жестко раскритикован.

«Была на премии „ОК!“. Надела все самое лучшее и блестящее. В итоге СМИ раскритиковали короткие шорты — ибо не по дресс коду, а ещё самый популярный вопрос от журналистов был „можно ли артисткам сниматься в откровенных постельных сценах?“. Фильм „Текст“ я ещё посмотреть не успела, но шорты уже на всякий случай надела», — поделилась актриса.

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Пегова в силуэтном наряде перещеголяла Акиньшину в алом платье
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