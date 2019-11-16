Литвинова в элегантном комбинезоне пришла на показ итальянского дизайнера

Рената Литвинова осенью много времени провела в Париже. Так долгое время училась ее дочка Уильяна, а теперь в самом романтичном городе в мире черпает вдохновение сама артистка. Там она не раз появлялась в ярких и порой дерзких образах. Как известно, актриса любит ретро стиль. И это касается не только прически знаменитости, которую она часто укладывает в легкие и аккуратные волны, как модно было в 20-х годах.

Литвинова также облачается в лаконичные и элегантные образы. Это касается светских раутов и обычной жизни. Так на днях актриса посетила показ легендарного итальянского дизайнера Альберты Феррети. Для такого события она выбрала очень женственный и стильный образ. Рената облачилась в черный комбинезон с глубоким декольте и поясом, который сделала акцент на талии. Массивные солнцезащитные очки золотое ожерелье и остроносые туфли в тон завершили образ.

«Вчера на показе легендарной Альберты Феррети — назад в молодость — 70-ые — можно выбрать — стиль хиппи или уйти в широкоплечий гламур с пуговицами в ушах , как в сериале „династия“) можно вообще не вовлекаться, а носить, что нравится — вне всех и всего», — поделилась артистка.

Поклонники вновь восхитились ее чувством стиля. «Ну какая же ты божественная», «Красиво. И вы красавица во всех образах», «Икона стиля, неподражаемая и восхитительная», «Комбинезончик огонь! Вы бы могли надеть такой же с шортиками, тогда были бы видны ваши прекрасные ножки», «Как все-таки широкие плечи отлично смотрятся, сколько таких подплечников покупали объемных», — прокомментировали пост подписчики.