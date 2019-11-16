Нетребко подчеркнула постройневшую фигуру платьем с декольте до пупка

Анна Нетребко является одной из самых стильный оперных певиц в мире. Об этом не так давно заявил историк моды Александр Васильев. Поспорить с ним не решится никто, так как артистка действительно ярко одевается не только для сцены, но и в обычной жизни. Она не боится носить мини-платья и даже шорты, хоть и обладает пышными формами. Худеть артистка не собиралась, хотя ее муж Юсиф Эйвазов недавно смог привести себя в форму.

Накануне в Москве состоялся вечер Игоря Крутого в честь его 65-летия. В Кремлевском дворце собралось много звезд. Анна Нетребко тоже выступила на сцене. Она облачилась в черное платье из пайеток с разрезом от бедра и эффектным декольте до пупка. Волосы артистка слегка завила и собрала в пучок. За кулисами она встретилась с Филиппом Киркоровым. Он нежно обнял Анну и восхитился ее талантом в очередной раз, а также красотой.

«Это был невероятно красивый вечер, и ты была божественно хороша и музыкальна!!! Впрочем, как всегда…… люблю!», — отметил певец.

А поклонники заметили, что наряд подчеркнул постройневшую фигуру оперной дивы. Они одарили артистку множеством комплиментов. «Ааааах…… какая красавица!», «Когда успеваете платья шить?», «Какая фигура, стройняшка», «Неверотяная с новым репертуаром! Масса удовольствия», «Две звезды ослепительны и прекрасны», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, в Кремле такж выступил супруг Нетребко, который пришел с ее сыном Тьяго. Они были облачены в одинаковые эффектные костюмы: темные брюки и пиджаки с алым узором. Дружная семья с удовольствием позировала фотографам со своими коллегами. Напомним, что они недавно приехали из США, где у них есть собственная квартира.