На стиле: Ковальчук в необычной юбке макси вышла в свет с мужем

Юлия Ковальчук недавно отпраздновала 37-летие. Певица не боится оголяться или примерять откровенные наряды, так как обладает стройной и подтянутой фигурой. При этом артистка давно замужем за Алексеем Чумаковым, с которым воспитывает дочку Амелию. Малышке не так давно исполнилось два года. Звездные родители большую часть времени проводят в Испании, где у них есть свой дом, но не так давно они вернулись в Россию.

В Москве прошла премия журнала «ОК». Это светское мероприятие из года в год привлекает внимание общественности, поэтому Ковальчук не могла пропустить такое событие. Для выхода в свет певица выбрала непривычно строгий наряд. Она облачилась в белоснежную блузку с брошкой и длинную юбку макси, словно сделанную из лепестков черных роз. Благодаря наряду артистка визуально вытянула силуэт.

Алая помада и небрежная прическа завершили образ. Юлия пришла не одна, а со своим мужем. Чумаков предпочел стиль total black. Черную рубашку он сочетал с костюмом в тон. Супруги смотрелись гармонично в одной цветовой гамме. Поклонники пришли в восторг от снимков с мероприятия. «Какие красивые!», «Достойно», «Идеальные», «Мисс элегантность», «Очень красивая и гармоничная пара!», «Классные», — прокомментировали пост звезды подписчики.

Напомним, что Ковальчук состоит в браке с Чумаковым шесть лет, а до свадьбы они встречались еще пять лет. Долгое время им не удавалось завести ребенка, но когда певица родила дочь, то они не смогли сдержать счастья. При этом на протяжении девяти месяцев артистке удавалось скрывать интересное положение. Теперь супруги прячут девочку, предпочитая не показывать ее лицо.