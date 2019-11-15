«Рванина на коленках неактуальна»: внучка Ротару допустила распространенную ошибку

18-летняя Соня Евдокименко приняла участие в новой импровизированной фотосессии в городском стиле. Внука Софии Ротару отправилась на прогулку по Нью-Йорку, подобрав повседневный образ в стиле Casual. Наследница украинской исполнительницы пробует себя в качестве модели. Кроме того, как и именитая бабушка, Соня увлекается вокалом. Еще в сентябре певица выпустила свою новую англоязычную композицию. Внучка Софии Михайловны выступает под псевдонимом Sofia Eve. В свободное время девушка любит путешествовать и открывать для себя новые места.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Вероника Николаева разобрала образ Сони, основываясь на свежий снимок знаменитости, опубликованный в ее аккаунте. Эксперт в сфере моды подметила, что обычно Евдокименко очень тщательно выбирает наряды, продумывая все до мелочей: начиная от прически и заканчивая аксессуарами. Однако на этот раз девушке не удалось избежать критики, совершив модную ошибку.

«Этот образ Сони я бы назвала скучным, он не цепляет взгляд. Девушка промахнулась в выбором джинс — такая рванина на коленках неактуальна. Подобный стиль пользовался популярностью разве что три года назад. Не очень красиво смотрится и линия живота из-за укороченного свитера. Внуке Ротару стоило выбрать джинсы на высокой посадке, если она хотела показать красивый пресс. Тогда бы и ноги выглядели визуально длиннее». — экспертно резюмировала Вероника.

Имидж-стилист посоветовала Евдокименко заменить кроссовки на классические белые кеды. По мнению эксперта в сфере моды, внучка 72-летней Софии Ротару явно «прогадала» с выбором сумки, этот аксессуар был явно не к месту. При этом Вероника похвалила юную модель за куртку в стиле спорт-шик, насыщенного алого оттенка. В целом образ Сони имидж-стилист оценила на «троечку по шкале из десяти баллов».