Звездный стиль

«Рванина на коленках неактуальна»: внучка Ротару допустила распространенную ошибку

Имидж-стилист Вероника Николаева раскритиковала повседневный образ 18-летней Сони Евдокименко из-за немодных джинс и укороченного свитера.

«Рванина на коленках неактуальна»: внучка Ротару допустила распространенную ошибку
София Евдокименко (Фото: Instagram.com/iamsofiaeve)

18-летняя Соня Евдокименко приняла участие в новой импровизированной фотосессии в городском стиле. Внука Софии Ротару отправилась на прогулку по Нью-Йорку, подобрав повседневный образ в стиле Casual. Наследница украинской исполнительницы пробует себя в качестве модели. Кроме того, как и именитая бабушка, Соня увлекается вокалом. Еще в сентябре певица выпустила свою новую англоязычную композицию. Внучка Софии Михайловны выступает под псевдонимом Sofia Eve. В свободное время девушка любит путешествовать и открывать для себя новые места.

В интервью Teleprogramma.pro имидж-стилист Вероника Николаева разобрала образ Сони, основываясь на свежий снимок знаменитости, опубликованный в ее аккаунте. Эксперт в сфере моды подметила, что обычно Евдокименко очень тщательно выбирает наряды, продумывая все до мелочей: начиная от прически и заканчивая аксессуарами. Однако на этот раз девушке не удалось избежать критики, совершив модную ошибку.

«Этот образ Сони я бы назвала скучным, он не цепляет взгляд. Девушка промахнулась в выбором джинс — такая рванина на коленках неактуальна. Подобный стиль пользовался популярностью разве что три года назад. Не очень красиво смотрится и линия живота из-за укороченного свитера. Внуке Ротару стоило выбрать джинсы на высокой посадке, если она хотела показать красивый пресс. Тогда бы и ноги выглядели визуально длиннее». — экспертно резюмировала Вероника.

Имидж-стилист посоветовала Евдокименко заменить кроссовки на классические белые кеды. По мнению эксперта в сфере моды, внучка 72-летней Софии Ротару явно «прогадала» с выбором сумки, этот аксессуар был явно не к месту. При этом Вероника похвалила юную модель за куртку в стиле спорт-шик, насыщенного алого оттенка. В целом образ Сони имидж-стилист оценила на «троечку по шкале из десяти баллов».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездестественная красотаЗвездные детиЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильСофия ЕвдокименкоСофия Ротару
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Рванина на коленках неактуальна»: внучка Ротару допустила распространенную ошибку
Интересно?
Поделись с друзьями: