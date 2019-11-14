«Приучил раз и навсегда к юбкам»: Меньшов запретил Алентовой носить брюки

50-летняя Юлия Меньшова снимается в кино, играет в театре, а также ведет ток-шоу и активно пользуется соцсетями. Артистка делится с подписчиками своим опытом. Не так давно она призналась, что ей понравилось отдыхать в одиночестве. Как любая женщина, знаменитость старается стильно одеваться и борется со старением кожи. В этом она схожа со своей мамой Верой Алентовой, которой уже 77 лет, но она выглядит гораздо моложе своего возраста.

Как оказалось, Меньшова крайне редко носит юбки и платья. Она призналась, что сама себя за это корит. Актрисе просто удобнее носить джинсы и брюки. На новом фото она все же предстала в элегантном платье с поясом, что случается нечасто.

«Как я люблю платья, но надеваю их так редко, что в моем гардеробе этой красоты — раз-два и обчелся. ⠀Жизнь какая-то… все чаще не для платья. Все ж на бегу. В брюках куда удобнее», — отметила телеведущая.

Как оказалось, отец Юлии, режиссер Владимир Меньшов, был в этом плане строг со своей женой Алентовой. «Вот мой папа всегда просил мою маму не носить брюки. Они ему с юности казались неженственными. И мама, несмотря на очевидное удобство, сразу пошла ему навстречу. И приучилась раз и навсегда к юбкам, блузкам и платьям. И, честно признаться, это очень круто!» — рассказала дочь великого артиста.

Сама Меньшова считает, что у женщины даже походка меняется, когда она надевает платье. Но телеведущая заметила, что на улице большинство девушек все же ходят в брюках, что ее огорчает, хотя она тоже относится к их числу. «Вскочив с утра по будильнику, открывая шкаф, быстренько хватаю … джинсы, потому что так быстрее и удобнее», — пояснила она.