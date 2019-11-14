«В тренде!»: песочный костюм Водяновой для поездки в Африку восхитил стилиста

Наталья Водянова не привыкла сидеть на одном месте. При этом профессия обязывает ее всегда выглядеть безупречно. Модель уже однажды показала, что даже дома носит туфли, а вместо халата на ней было платье. Не удивительно, что девушка смогла завоевать сердце одного из самых богатых людей Европы — французского бизнесмена, сына мультимиллиардера, Антуана Арно. Объехав с детьми Россию, устроив вечеринку для 90-летней бабушки, она вновь отправилась трудиться.

На этот раз Водянова оказалась в Кении. Она посетила Всемирный саммит фонда ООН по вопросам народонаселения и развития. Для важного и ответственного мероприятия модель облачилась в белую футболку поло и костюм модного песочного оттенка. Брюки с завышенной талией визуально удлинили ее ноги. А завершили образ бархатные босоножки коричневого цвета. Поклонники отметили, что в меру строгий стиль очень идет Наталье.

Специально для портала Teleprogramma.pro образ знаменитости оценила Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«Ее костюм в тренде. Модный цвет. Длина пиджака и брюк. Увеличенная линия плеча тоже в моде. Образ сдержанный. Именно такие вещи и являются основой дресс-кода», — высказалась Елена.

К слову, позже Водянова продемонстрировала еще один практичный, но в тоже время стильный образ. Модель облачилась в комбинезон цвета хаки с тонким ремешком. При этом обувь осталась прежней. В таком виде и с брендовой сумкой в руке девушка отправилась путешествовать по Африке. «Оригинально выглядите», — подметил один из подписчиков звезды.