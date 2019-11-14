Звездный стиль

Можно круче: стилист раскритиковала молодящихся Пугачеву и Орбакайте

Вероника Николаева считает, что модные образы мамы и дочери стоит доработать.

Можно круче: стилист раскритиковала молодящихся Пугачеву и Орбакайте
Пугачева. Фото Global look press.

Молодящимися образами современных артистов сегодня уже никого не удивишь. Но стоит ли брать с них пример? Уместны ли они? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к модному эксперту, заметив 70-летнюю Аллу Пугачеву в компании с 48-летней Кристиной Орбакайте в довольно дерзких молодежных нарядах.

Имидж-стилист Вероника Николаева не видит ничего плохого в том, чтобы 50–70-летние дамы надевали нетривиальные наряды, тем более если фигура позволяет. Главное, чтобы оболочка соответствовала внутреннему содержанию. И тем не менее она указала на некоторые стилевые ошибки звезд.

Например, под очень актуальную дизайнерскую косуху с заметным принтом Кристина надела черное платье в серебряных звездочках и сердечках. И это явный перегруз деталями, считает эксперт. Черного однотонного платья было бы достаточно.

Говоря об образе Алла Пугачевой, Вероника заметила, что рваные джинсы уже вышли из моды, да и украшения стоило бы примерить другие.

«Такие длинные и тонкие цепи уже не в тренде. Если заменить драные джинсы на модель Mom Jeans с небольшими потертостями и повесить на шею небольшой комплект из актуальных сейчас широких цепей, это выглядело бы намного круче. Сразу было бы видно, что Алла знает об актуальных тенденциях, что говорит о молодости ее сознания», — прокомментировал имидж-стилист.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостиЗвездный стильКристина Орбакайтемода и стиль
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Можно круче: стилист раскритиковала молодящихся Пугачеву и Орбакайте
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