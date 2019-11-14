Глюкоза выбрала гламурный комбинезон, но промахнулась с обувью

12 ноября в Москве состоялось одно из главных светских событий осени — премия «Женщина года» по версии журнала Glamour. Пропустить это мероприятие рискнули немногие. Среди гостей блистали: Регина Тодоренко, Юлия Барановская, Марина Александрова, Елизавета Боярская, Анна Хилькевич и другие известные персоны. Вышла в свет и Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза.

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Все девушки тщательно готовились к церемонии награждения, даже если не были в числе номинантов. В этом году многие предпочли стиль total black. Не осталась в стороне и Наталья. Но она осталась верна себе и выбрала очень откровенный и даже эротичный образ. Певица облачилась в полупрозрачное боди. Грудь, слегка прикрытую блестками и блестящей тканью, она выставила на показ, а объемные рукава сделали образ более сдержанным. При этом стройные ноги артистка оставила открытыми.

На этот раз поклонникам понравился образ звезды. Специально для портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева — персональный стилист, имиджмейкер, оценила наряд Глюкозы.

«Нарядилась откровенно. Она выбрала гламурный шик, но предпочла более эпатажную интерпретацию стиля. Перебор в паховой зоне, но она прикрыта такой сеточкой, хоть это и не спасает. Как я понимаю, что это комбинезон с шортами — альтернатива маленькому черному платью», — поделилась эксперт.

В образе певицы были найдены некоторые ошибки.

«Мне не нравится, что неуравновешен верх и низ. При этом она учла тренды: цвет, разница фактур, акцент на плечи. Все это остается в тренде, но низ нужно было уравновесить с верхом. И если она взяла наряд гламурной дивы, то его нужно было до конца делать эпатажным. Она демонстрирует красоту и стройность своих ног, но вот туфли более классические. Тут надо было доиграть образ до конца. Например надеть другую обувь, более гламурную», — пояснила Лариса Федоровна.

По мнению стилиста, в таком смелом образе Глюкоза затерялась. Эксперт предложила заменить бархатные туфли на структурные черные ботфорты, которые бы уравновесили объемные плечи.