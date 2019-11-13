Звездный стиль

Хилькевич в сверкающем боди не смогла перещеголять элегантную Боярскую

Актрисы привлекли к себе внимание на премии «Женщина года».

Хилькевич в сверкающем боди не смогла перещеголять элегантную Боярскую
Анна Хилькевич и Елизавета Боярская. фото: globallookpress.com/

12 ноября в Москве состоялась церемония награждения победителей премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. Для многих этот вечер выдался волнительным. Регина Тодоренко завоевала главную награду, а Марина Александрова получили премию «Доброе дело». Также негласно все гостьи мероприятия соревновались по части нарядов. Каждая из них заранее продумывала свой образ до мельчайших деталей.

Смогла привлечь к себе внимание звезда «Универа» Анна Хилькевич. 33-летняя актриса успешно выделилась из толпы. Большинство гостей церемонии выбрали total black, но девушка предпочла сверкающее боди с тонким поясом и декором из фатина. Волосы она собрала в высокий пучок, а также дополнила образ серебристыми босоножками.

«Люблю быть гламурной женщиной», — заявила Анна.

Поклонникам понравился ее броский наряд, который подчеркнул стройную фигуру девушки. Как известно, Хилькевич является мамой двоих детей.

Но ей не удалось затмить свою ровесницу Елизавету Боярскую. Дочка Михаила Боярского редко выходит в свет, но не смогла пропустить это светское мероприятие. Она облачилась в черное приталенное платье без бретелек. Актриса дополнила образ длинными серьгами с драгоценными камнями, браслетом и клатчем. Волосы Боярская убрала, сделав ровный пробор.

«Детки, семья, репетиции, спектакли, съемки, самолеты, поезда, опять самолеты и поезда. Джинсы, свитшот, шапка. Но иногда можно и так. Спасибо за приглашение на церемонию «Женщина года». Очень рада была повидать коллег, с которыми 100 лет не виделась и немного развеяться от рабочих будней!» — поделилась артистка.

Не только коллеги, но и поклонники признались, что Елизавета их сразила. «Тебе нужно так! Невероятная красавица!» — отметила Марина Александрова. «Все так гармонично», «Очень стильно», «Шикарный образ», — присоединились пользователи Сети.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Женщина года"Анна ХилькевичЕлизавета БоярскаяЗвездный стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хилькевич в сверкающем боди не смогла перещеголять элегантную Боярскую
Интересно?
Поделись с друзьями: