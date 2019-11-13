Хилькевич в сверкающем боди не смогла перещеголять элегантную Боярскую

Актрисы привлекли к себе внимание на премии «Женщина года».

12 ноября в Москве состоялась церемония награждения победителей премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. Для многих этот вечер выдался волнительным. Регина Тодоренко завоевала главную награду, а Марина Александрова получили премию «Доброе дело». Также негласно все гостьи мероприятия соревновались по части нарядов. Каждая из них заранее продумывала свой образ до мельчайших деталей.

больше по теме Тодоренко подобрала для премии яркий образ, но промахнулась с обувью Телеведущая стала главной звездой на церемонии журнала Glamour.

Смогла привлечь к себе внимание звезда «Универа» Анна Хилькевич. 33-летняя актриса успешно выделилась из толпы. Большинство гостей церемонии выбрали total black, но девушка предпочла сверкающее боди с тонким поясом и декором из фатина. Волосы она собрала в высокий пучок, а также дополнила образ серебристыми босоножками.

«Люблю быть гламурной женщиной», — заявила Анна.

Поклонникам понравился ее броский наряд, который подчеркнул стройную фигуру девушки. Как известно, Хилькевич является мамой двоих детей.

Но ей не удалось затмить свою ровесницу Елизавету Боярскую. Дочка Михаила Боярского редко выходит в свет, но не смогла пропустить это светское мероприятие. Она облачилась в черное приталенное платье без бретелек. Актриса дополнила образ длинными серьгами с драгоценными камнями, браслетом и клатчем. Волосы Боярская убрала, сделав ровный пробор.

«Детки, семья, репетиции, спектакли, съемки, самолеты, поезда, опять самолеты и поезда. Джинсы, свитшот, шапка. Но иногда можно и так. Спасибо за приглашение на церемонию «Женщина года». Очень рада была повидать коллег, с которыми 100 лет не виделась и немного развеяться от рабочих будней!» — поделилась артистка.

Не только коллеги, но и поклонники признались, что Елизавета их сразила. «Тебе нужно так! Невероятная красавица!» — отметила Марина Александрова. «Все так гармонично», «Очень стильно», «Шикарный образ», — присоединились пользователи Сети.