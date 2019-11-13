Выход Рудковской в платье с перьями назвали погоней за ушедшей молодостью

В Москве прошла долгожданная церемония награждения победителе премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. Столь важное мероприятие посетили многие звезды. Регина Тодоренко пришла в алом платье, а Марина Александрова предпочла лаконичный черный наряд. Каждая гостья тщательно подбирала себе образ. Не стала исключением и Яна Рудковская, которая пришла на премию с мужем Евгением Плющенко.

Еще летом 44-летнюю светскую львицу поклонники критиковали за то, что она носит мини-платья. Продюсер обладает стройной фигурой и красивыми ногами, но многие уверены, что с возрастом даже таким женщинам, как Яна, следует одеваться скромнее. Однако жена Плющенко не из тех, кто слушает чужое мнение. На премию она вновь пришла в мини-платье. Она выбрала наряд достаточно свободного фасона на пуговицах и с причудливыми рукавами, украшенными цветными перьями и стразами.

Наряд ливанского модельера Джордж Хобейка идеально сидел на фигуре Рудковской, но ее образ понравился далеко не всем. Сначала эксперт в сфере моды Глеб Хан отметил, что актуальный стиль мемфис, а также прозрачный макияж и банальная укладка сыграли со звездой злую шутку. Подвергла образ критике и Лилиана Мамотина, бьюти-блогер.

«Безусловно, у Яны Рудковской есть и чувство вкуса, и чувство стиля, но в последнее время она все реже радует поклонников изысканностью. Ее наряды больше напоминают гонку за молодостью, которая уходит», — поделилась девушка с порталом Teleprogramma.pro.

«Яне 44 года, и она выглядит просто шикарно: точеная фигура, стройные ноги. Но есть определенный дресс-код, которому женщины должны соответствовать, отталкиваясь от своего возраста. Этот наряд говорит о том, что Рудковская в очередной раз забыла посмотреть в паспорт, выбирая платье для церемонии. То, что хорошо в 20, смотрится безвкусно и даже вульгарно ближе к 45. Идеальные ноги не спасли Яну от провала. Нет, и еще тысячу раз нет. Дело не только в экстремальном мини: фасон платья в целом ей совершено не идет. Все-таки это не экстравагантная девочка-подросток, которая через одежду выражает свой внутренний мир. Она известный продюсер, мать и жена, и ее образы должна соответствовать месту в жизни», — высказала свое мнение Лилиан.