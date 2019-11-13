В тренде: Чехова и Боярская выбрали платья цвета «красный велосипед»

Эксперт по стилю Алина Некипелая назвала еще несколько актуальных цветов сезона и объяснила, как носить кожу.

Российские звезды в последнее время все чаще стали появляться в кожаных нарядах на светских мероприятиях. Один оттенок они полюбили особенно – «красный велосипед», который в народе обычно зовут «баклажаном». В оригинале он звучит как biking red. Чем объясняется такая привязанность к оттенку, Teleprogramma.pro объяснила эксперт по стилю Алина Некипелая (@alina_nekipelaya).

Анфиса Чехова, Елизавета Боярская и Екатерина Скулкина, засветившиеся в коже цвета «красный велосипед», как оказалось, в тренде. Оттенок является одним из самых актуальных в этом сезоне. Кроме того, в моде зеленые, бежевые, голубые оттенки и ярко-красный.

Кожа стала материалом, который используют для вечерних выходов. В платьях, выполненных из этого материала, светские львицы все чаще блистают на вечеринках. Главное, чтобы модель соответствовала дресс-коду. Например, как у Боярской. А вот в «халате», как у Скулкиной и Чеховой, лучше в свет не ходить, здесь звезды, по мнению эксперта, слегка промахнулись.

Кроме того, Алина Некипелая заметила, что дамам с формами нужно быть осторожнее с кожей. «Кожа всегда привлекает к себе внимание и делает фигуру более объемной и грубой. Если не хочется визуально увеличивать свою фигуру и лишний раз привлекать к ней внимание, лучше отказаться от кожи или выбрать более легкие струящиеся варианты», — объяснила она.