Звездный стиль

Тодоренко подобрала для премии яркий образ, но промахнулась с обувью

Телеведущая стала главной звездой на церемонии журнала Glamour.

Тодоренко подобрала для премии яркий образ, но промахнулась с обувью
Регина Тодоренко. фото: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко прославилась благодаря тревел-шоу «Орел и решка». Теперь она ведет собственное YouTube- шоу «Пятница с Региной». Более того, девушка устроила личную жизнь. Она вышла замуж за певица Влада Топалова, которому подарила сына Михаила в конце прошлого года. Долгое время знаменитость трудилась, чтобы похудеть.

Накануне в Москве состоялась премия «Женщина года» журнала Glamour. Тодоренко сразу выделилась из толпы. Большинство звезд предпочли стиль total black, а она сделала ставку на красный и смогла отличиться. «Это платье от дизайнера David Koma. Мне его прислали из Лондона, что очень приятно. И просто в другое я не влезла», — рассказала порталу Teleprogramma.pro телеведущая.

Элегантный наряд подчеркнул пышные формы девушки, позволив показать глубокое декольте и стройные ножки. Разрез на юбке придал образу пикантности. Регина также завила локоны и подобрала помаду в тон платью, а вот туфли выбрала черного цвета, со стразами.

Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, считает, что образ, несомненно, идет телеведущей, но он мог быть более совершенным. «В целом, достаточно яркий, современный образ в стиле голливудских звезд. Он поддержан укладкой, разрез по ноге — очень модная деталь», — отметила эксперт. Она также заметила, что Регина использовала длинные серьги и браслет.

«Все хорошо, кроме обуви. Черные туфли сами по себе утяжеляют образ. Плюс большая серебряная пряжка не вяжется ни с одной деталью в ее образе», — поделилась мнением Бестави.

Эксперт предложила заменить обувь. Например, на туфли красного цвета или нюдовые, которые смотрелись бы более элегантно. При этом Елена назвала Тодоренко очень яркой и интересной женщиной, достойной всяческих наград.

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Тэги:

"Женщина года"Звездный стильРазбор стилистаРегина Тодоренко
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Тодоренко подобрала для премии яркий образ, но промахнулась с обувью
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