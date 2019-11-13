Звездный стиль

Стилист поддержала Навку, отметив тренд на летящие платья с сапогами

По мнению эксперта Вероники Николаевой, это смотрится очень красиво.

Стилист поддержала Навку, отметив тренд на летящие платья с сапогами
Татьяна Навка. Фото Global look press

Фигуристка Татьяна Навка недавно появилась в свете в летящем платье и сапогах. Одна из поклонниц, увидев ее в таком образе, немало удивилась. «Неужели так модно?» — спросила она. «Уже давно», — заверила звезда. Teleprogramma.pro решила узнать у эксперта по стилю, насколько права фигуристка.

«Летящие платья с грубыми сапогами действительно в тренде. На мой взгляд, это смотрится очень красиво. Все, что находится на стыке стилей и на контрасте фактур, всегда привлекает внимание», — прокомментировала Вероника Николаева, имидж-стилист (@nika_elstyle).

Эффектно сочетаются с летящими платьями грубые высокие сапоги, собранные гармошкой. А вот про облегающие модели лучше забыть, они уже потеряли свою актуальность. Вероника посоветовала выбирать сапоги в соответствии с характером и личностью человека.

«Будет несуразно смотреться, если мы на строгую, сильную женщину наденем блестящие белые сапожки. Татьяна Навка спокойная умиротворенная женщина, поэтому ее образ гармоничен. А вот грубые армейские ботинки будут не очень хорошо на ней выглядеть. То есть, прежде всего, обращайте внимание на свое состояние, будет ли вам комфортно в этом, а не на то, насколько вещи актуальны», — рассказала Вероника Николаева.

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Звездный стильмода и стильНавкаТатьяна Навка
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Стилист поддержала Навку, отметив тренд на летящие платья с сапогами
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