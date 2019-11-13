Стилист поддержала Навку, отметив тренд на летящие платья с сапогами

Фигуристка Татьяна Навка недавно появилась в свете в летящем платье и сапогах. Одна из поклонниц, увидев ее в таком образе, немало удивилась. «Неужели так модно?» — спросила она. «Уже давно», — заверила звезда. Teleprogramma.pro решила узнать у эксперта по стилю, насколько права фигуристка.

«Летящие платья с грубыми сапогами действительно в тренде. На мой взгляд, это смотрится очень красиво. Все, что находится на стыке стилей и на контрасте фактур, всегда привлекает внимание», — прокомментировала Вероника Николаева, имидж-стилист (@nika_elstyle).

Эффектно сочетаются с летящими платьями грубые высокие сапоги, собранные гармошкой. А вот про облегающие модели лучше забыть, они уже потеряли свою актуальность. Вероника посоветовала выбирать сапоги в соответствии с характером и личностью человека.