Секрет — в каблуке: Васильев научил правильно носить сапоги с брюками

Это сочетание все еще в тренде, не стоит от него отказываться этой осенью.

Брюки, заправленные в сапоги, по-прежнему в тренде, заверил историк моды Александр Васильев. Главное – научиться правильно сочетать эту обувь с одеждой.

Шоу «Модный приговор» посетила его постоянная зрительница Мира Аполлонова, она пожаловалась, что не раз слышала на передаче, будто сейчас актуально заправлять брюки в сапоги. Однако на работе над ней смеются, когда она появляется в таком виде.

Александр Васильев возмутился: «Пусть смотрят «Модный приговор»!» Но при этом признал, что образ Миры не совсем удачный. Ее сапоги он назвал «пожившими» и отправил к стилистам.

После работы специалистов Мира появилась на подиуме преображенной. Ее стиль историк моды назвал «Шанель», на это указывал характерный твидовый жакет. Васильев объяснил, как правильно построить трендовое сочетание: «Сапоги должны быть на каблуке, более жесткими, свежими, а брюки – неширокими, подчеркивающими фигуру».