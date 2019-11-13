Звездный стиль

Секрет — в каблуке: Васильев научил правильно носить сапоги с брюками

Это сочетание все еще в тренде, не стоит от него отказываться этой осенью.

Секрет — в каблуке: Васильев научил правильно носить сапоги с брюками
Кадр из "Модного приговора"

Брюки, заправленные в сапоги, по-прежнему в тренде, заверил историк моды Александр Васильев. Главное – научиться правильно сочетать эту обувь с одеждой.

Шоу «Модный приговор» посетила его постоянная зрительница Мира Аполлонова, она пожаловалась, что не раз слышала на передаче, будто сейчас актуально заправлять брюки в сапоги. Однако на работе над ней смеются, когда она появляется в таком виде.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Александр Васильев возмутился: «Пусть смотрят «Модный приговор»!» Но при этом признал, что образ Миры не совсем удачный. Ее сапоги он назвал «пожившими» и отправил к стилистам.

После работы специалистов Мира появилась на подиуме преображенной. Ее стиль историк моды назвал «Шанель», на это указывал характерный твидовый жакет. Васильев объяснил, как правильно построить трендовое сочетание: «Сапоги должны быть на каблуке, более жесткими, свежими, а брюки – неширокими, подчеркивающими фигуру».

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»
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Тэги:

Александр ВасильевЗвездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"
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Секрет — в каблуке: Васильев научил правильно носить сапоги с брюками
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