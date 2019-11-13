Звездный стиль

Ходченкова в джинсах свободного кроя «не прогадала со стилем»

Фэшн-блогер Анна Якимова похвалила 36-летнюю актрису за выбранный повседневный образ.

Ходченкова в джинсах свободного кроя «не прогадала со стилем»
Светлана Ходченкова (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Светлана Ходченкова отметилась на «Неделе канского кино», побывав в кинотеатре «Москва». На личной страничке в Instagram актриса из фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» опубликовала один из понравившихся снимков прошедшего вечера, показав, какой наряд она подобрала для мероприятия. Знаменитость не стала придерживаться строгого дресс-кода, отдав предпочтение трендовому стилю Casual.

В интервью Teleprogramma.pro фэшн-блогер Анна Якимова прокомментировала образ Светланы Ходченковой, подметив, что актриса «не прогадала с выбором стиля». Образ актрисы был продуман до мелочей, начиная с прически и заканчивая модными в этом сезоне джинсами свободного кроя. По мнению стилиста, знаменитости удалось избежать ошибок при выборе вечернего гардероба.

«Мне импонирует образ Светланы: нравится, что она примерила черный топ. И все остальные элементы стиля Casual максимально расслаблены. Включая прическу актрисы — распущенные локоны. Образ Ходченковой не выглядит вызывающим… она накинула пальто по сезону, отдала предпочтение свободным джинсам», — добавила Якимова.

Напомним, что еще в октябре Светлана Ходченкова приняла участие в Парижской Неделе моды. Российская актриса вышла на один подиум с голливудскими знаменитостями: Евой Лонгорией и Эмбер Херд. Девушка предстала перед объективами фотокамер в новой для себя ипостаси — манекенщицы.

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естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильСветлана Ходченкова
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Ходченкова в джинсах свободного кроя «не прогадала со стилем»
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