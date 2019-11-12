«Это супермодно»: стилист разложила по полочкам образ Утяшевой в сетчатой юбке

Ляйсан Утяшева минувшим летом успела не только отдохнуть с семьей, но сменила имидж. Она перекрасила волосы в блонд, чем немало удивила поклонников. Позже экс-гимнастка призналась, что на преображение ее вдохновили модели, которые часто меняют свой внешний вид. 34-летняя жена Павла Воли считает себя молодой и уверена, что ее карьера на ТВ только началась.

Ляйсан часто балует себя обновками. Каждый раз для появления на публике она тщательно подбирает образ. Так, накануне телеведущая посетила бьюти-вечеринку Estée Lauder под кодовым названием «Ночь принадлежит мне», которая прошла в театре «Школа современной пьесы». На этот раз Утяшева предпочла total black. Водолазку черного цвета она дополнила колготками и оригинальной юбкой-сеткой.

Несколько золотых цепочек и яркая мини-сумка дополнили образ, а каблуки вытянули силуэт. Поклонники пришли в восторг от наряда Ляйсан. Ранее она предпочитала кожаные мини-юбки, но этот выбор знаменитости оказался необычным. Для портала Teleprogramma.pro Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, оценила образ спортсменки.