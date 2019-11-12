Элегантно, но скучно: Высоцкая разбавила «похоронный» образ ниткой жемчуга

Юлия Высоцкая в свои 46 лет выглядит гораздо моложе многих своих ровесниц. Ко всему прочему, актриса и телеведущая обладает утонченным чувством стиля. В обычной жизни ее можно увидеть в платьях с принтом, подчеркивающих ее формы, а для светских мероприятий она выбирает лаконичные и сдержанные образы. Так произошло и накануне, когда знаменитость появилась на красной дорожке с мужем — Андреем Кончаловским. Режиссер представил публике свою новую работу — фильм «Грех».

Когда ковровая дорожка значительно опустела, Юлия наконец-то решилась появиться на ней. Она облачилась в костюм с глубоким декольте. Волосы артистка собрала, чтобы открыть шею. К наряду она подобрала клатч в тон, а вот туфли предпочла золотистого оттенка. Дополнили образ крупные серьги и жемчужное ожерелье. Кончаловский в темно-сером костюме обнимал свою супругу. Он освежил прическу и надел очки в квадратной оправе.

«Спасибо! Всем, кто пришёл поддержать! Всем друзьям, разделившим с нами этот вечер! Меня не покидают образы фильма… хочется молчать и посмотреть через какое-то время фильм снова», — написала в соцсети Высоцкая.

Поклонники в очередной раз восхитились гармоничной парой. Многие также одарили комплиментом Юлию. Специально для портала Teleprogramma.pro бьюти-блогер Лилиана Мамотина оценила образ знаменитости.

«Для выхода на красную ковровую дорожку Юлия Высоцкая выбрала чёрный костюм с декольте на жакете и юбкой на запахе. Это сдержанный и классический наряд для элегантной леди, какой я и считаю актрису», — высказалась эксперт. «Тотал-блэк всегда в тренде, но стоит понимать, что без дополнительных аксессуаров он может выглядеть «как на похороны». Высоцкая разбавила «черноту» с помощью эффектных серёжек и нитки жемчуга не шее. Ну прям муза для Вермеера (Нидерландский художник 17 века. — Прим.ред.)», — поделилась своим мнением Лилиана.

В целом ей понравился образ Высоцкой, включая прическу и макияж. Но она отметила, что кое-что все же изменила бы. «Переобула бы Высоцкую в бежевые лодочки, которые бы дополнили образ леди и разбавила бы классику ярким клатчем. По факту Юлия сделала то же самое, только наоборот — вычурные туфли и сдержанный клатч. Мне кажется, что это не лучшее исполнение. Но, может, я уже придираюсь?» — порассуждала Мамотина.