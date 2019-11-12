Звездный стиль

«Манящий образ»: эксперт оценила атласное платье Лопыревой с перьями

Модель посетила показ новой коллекции Анастасии Задориной.

«Манящий образ»: эксперт оценила атласное платье Лопыревой с перьями
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева после родов ненадолго снизила свою активность. Сначала девушка переживала за маленького сына Лео, но потом вместе с ним стала много путешествовать. Пока модель работала, за ее наследником приглядывала бабушка. Помогал также жених Игорь Булатов. Но недавно блондинка приехала в Россию и решила задержаться на родине, чтобы родственники тоже могли поближе познакомиться с ее сыном.

Тем временем Виктория ни дня не сидит на месте. Она вернулась в форму, поэтому не упускает возможности выгулять очередной модный look. Так, накануне модель посетила показ новой коллекции одежды Анастасии Задориной. Для выхода в свет девушка выбрала шелковое мини-платье с перьями нежно-розового оттенка. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Она также собрала волосы, оголив красивую шею. Лопыревой удалось произвести фурор на светском мероприятии.

«С красивой и талантливой Задориной на фееричном дефиле в Москве», — похвасталась знаменитость.

«Дорогая Вика.. очень красивое платье на вас», «Виктория всегда на фото получаетесь такой миленькой, кстати, хотела сказать, вам очень идут собранные волосы», «Вау, пожар», — стали комментировать пост подписчики. Многим понравился образ светской львицы. Специально для портала Teleprogramma.pro наряд Виктории оценила Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю.

«В стиле гламурный шик. Причем ей этот стиль очень идет. Она его продемонстрировала очень вкусно, женственно, сексуально, не слишком дорого, в меру. Он как бы демонстрирует особый образ жизни, который далек от повседневности. Такой стиль дивы — эти перья. Ей очень идет», — поделилась мнением эксперт.

Елена отметила, что на этот раз Лопырева во всем поддержала образ, продумала его до мелочей. Девушка даже рискнула собрать волосы, хотя обычно предпочитает распущенные локоны. «У нее образ получился в нюдовых оттенках. Платье атласное. Вообще, нет ничего эффектнее одежды телесного цвета. Это даже более сексуально, чем красный или черный. А тут получается нюдово-раздета. Такой манящий образ», — добавила Бестави.

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Виктория ЛопыреваЗвездный стильМодные трендыРазбор стилиста
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«Манящий образ»: эксперт оценила атласное платье Лопыревой с перьями
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