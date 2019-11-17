Тренды-2019: какую обувь звезды носят этой осенью 

Рудковская, например, продемонстрировала ботинки со шнуровкой, а Кожевникова - острый нос и широкий скошенный каблук.

У Натальи Водяновой правильные сапоги на зиму-2019/2020 — с широким голенищем, в которое при желании можно заправить брюки.

Новая классика, она и в Америке на Анастасии Овечкиной — классика. В этом сезоне носят слаучи — сапоги с широким голенищем, присобранным в области щиколотки.

Эти высокие ботинки со шнуровкой Яне Рудковской подарила Наталья Водянова. Обувка, дизайн которой супермодель придумала лично, стоит от 50 тыс. руб. На этот дизайн Наташу вдохновила бабушка.

Ирина Шейк комбинирует тракторную подошву с мини. Эти модные ботинки можно носить и с платьями, и с брюками, и с шубами.

Цветные фактурные сапоги в этом сезоне должны быть у каждой модницы. Квадратные носы покоряют подиумы. Анна Нетребко не упускает ни одного модного тренда.

Острый нос и широкий скошенный каблук теперь носят и летом, и зимой. Казаки вернулись! Хоть Мария Кожевникова и подустала от модели новых ботинок.

Тренд «чем выше - тем лучше» позволяет еще на один сезон оставить в гардеробе сапоги-чулки, как у героини Лии Ахеджаковой из «Служебного романа».