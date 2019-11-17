Звездный стиль

Тренды-2019: какую обувь звезды носят этой осенью 

Рудковская, например, продемонстрировала ботинки со шнуровкой, а Кожевникова - острый нос и широкий скошенный каблук. 

Тренды-2019: какую обувь звезды носят этой осенью 
Анастасия Овечкина. Фото: Инстаграм. Анна Нетребко. Фото: Инстаграм.

У Натальи Водяновой правильные сапоги на зиму-2019/2020 — с широким голенищем, в которое при желании можно заправить брюки.  

Наталья Водянова. Фото
Наталья Водянова. Фото: Инстаграм

Новая классика, она и в Америке на Анастасии Овечкиной — классика. В этом сезоне носят слаучи — сапоги с широким голенищем, присобранным в области щиколотки.  

Анастасия Овечкина. Фото
Анастасия Овечкина. Фото: Инстаграм

Эти высокие ботинки со шнуровкой Яне Рудковской подарила Наталья Водянова. Обувка, дизайн которой супермодель придумала лично, стоит от 50 тыс. руб. На этот дизайн Наташу вдохновила бабушка.  

Яна Рудковская. Фото
Яна Рудковская. Фото: Инстаграм 

Ирина Шейк комбинирует тракторную подошву с мини. Эти модные ботинки можно носить и с платьями, и с брюками, и с шубами. 

Ирина Шейк. Фото
Ирина Шейк. Фото: Globallookpress

Цветные фактурные сапоги в этом сезоне должны быть у каждой модницы. Квадратные носы покоряют подиумы. Анна Нетребко не упускает ни одного модного тренда.  

Анна Нетребко. Фото
Анна Нетребко. Фото: Инстаграм

Острый нос и широкий скошенный каблук теперь носят и летом, и зимой. Казаки вернулись! Хоть Мария Кожевникова и подустала от модели новых ботинок.  

Мария Кожевникова. Фото
Мария Кожевникова. Фото: Инстаграм

Тренд «чем выше - тем лучше» позволяет еще на один сезон оставить в гардеробе сапоги-чулки, как у героини Лии Ахеджаковой из «Служебного романа».

Лия Ахеджакова кадр из фильма "Служебный роман"

Лия Ахеджакова кадр из фильма «Служебный роман»

 

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Анна НетребкоИрина ШейкЛия АхеджаковаМария Кожевниковамодамода и стильНаталья ВодяноваЯна Рудковская
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Тренды-2019: какую обувь звезды носят этой осенью 
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