Нюша примерила купальник и накидку-сетку в стиле Анастасии Квитко

Певица Нюша этой осенью отправилась в путешествие с мужем Игорем Сивовым и годовалой дочкой. Во время беременности девушка, как и другие женщины, поправилась, но она не торопилась идти в спортзал. Артистка предпочла постепенно возвращаться в форму. Правильное питание, тренировки и активный образ жизни дали результат уже через полгода. Ко всему прочему, уже десять лет певица не ест мясо.

Несколько недель Нюша провела в США. Она побывала в Лас-Вегасе и Майами, а теперь добралась до Бельгии. Но певица решила подразнить поклонников снимками, где она позирует на яхте в океане. В той фотосессии артистка предстала в очень смелом черном купальнике и накидке-сетке, которая смотрелась пикантно на теле звезды. Волосы артистки были слегка намочены, а лицо даже без макияжа будто светилось.

К слову, купальник и смелую накидку в таком стиле предпочитает носить звезда Интернета и модель Анастасия Квитко — девушка прославилась на весь мир своими выдающимися формами и откровенными снимками. Она испытывает особую страсть к пикантным образам. Возможно, что Квитко стала вдохновением для пляжного образа Нюши.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит молодая мама. «Очень завораживающий взгляд», «Какая фигура», «Очень нравишься», «Не похожа на себя…», «Смело даже для тебя», — прокомментировали пост подписчики. К слову, фотографировал Нюшу ее муж. Она подписала кадр: «Глазами любимого». По всей видимости, Сивову пришелся по душе наряд его супруги.