70-летняя Пугачева «вытянула силуэт» модным брючным костюмом

70-летняя Алла Пугачева в отсутствии Максима Галкина не смогла пропустить премьерный показ фильма Андрея Кончаловского. Примадонна отечественного шоу-бизнеса появилась в одном из столичных кинотеатров, заявив, что пришла поддержать близкого друга и посмотреть качественное кино. Напомним, что еще в октябре 82-летний режиссер презентовал свою ленту «Грех» в Италии. Тогда на красной дорожке Андрея Сергеевича сопровождала супруга Юлия Высоцкая.

больше по теме Высоцкая отказалась позировать на дорожке с коллегами по фильму «Грех» На премьерный показ своей новой ленты Кончаловский пришел в сопровождении супруги.

На премьере в Москве телеведущая старалась держаться в тени мужа, не отвлекая внимание журналистов от режиссера. Среди приглашенных гостей мероприятия была замечена Алла Пугачева. Для выхода в свет певица выбрала трендовый брючный костюм. Об этом в интервью Teleprogramma.pro рассказала стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Примадонны сдержанный… Алла Борисовна в очередной раз доказала, что она в тренде… безошибочно подобрав цветовую гамму, так называемый total black. Плюс все это достигается разницей фактур. Брючный костюм с пиджаком в мужском стиле, а не с жакетом — это скажем так, на сегодняшний день один из самых модных вариаций», — добавила эксперт в области моды.

По словам Тимиряевой, Примадонна отдала предпочтение стилю монохром. А расстегнув пиджак визуально создала две вертикальные линии.