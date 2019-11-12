Звездный стиль

70-летняя Пугачева «вытянула силуэт» модным брючным костюмом

Стилист Лариса Тимиряева оценила образ Примадонны отечественного шоу-бизнеса на красной дорожке. Алла Борисовна посетила премьерный показ ленты «Грех».

70-летняя Пугачева «вытянула силуэт» модным брючным костюмом
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

70-летняя Алла Пугачева в отсутствии Максима Галкина не смогла пропустить премьерный показ фильма Андрея Кончаловского. Примадонна отечественного шоу-бизнеса появилась в одном из столичных кинотеатров, заявив, что пришла поддержать близкого друга и посмотреть качественное кино. Напомним, что еще в октябре 82-летний режиссер презентовал свою ленту «Грех» в Италии. Тогда на красной дорожке Андрея Сергеевича сопровождала супруга Юлия Высоцкая.

На премьере в Москве телеведущая старалась держаться в тени мужа, не отвлекая внимание журналистов от режиссера. Среди приглашенных гостей мероприятия была замечена Алла Пугачева. Для выхода в свет певица выбрала трендовый брючный костюм. Об этом в интервью Teleprogramma.pro рассказала стилист Лариса Тимиряева.

«Образ Примадонны сдержанный… Алла Борисовна в очередной раз доказала, что она в тренде… безошибочно подобрав цветовую гамму, так называемый total black. Плюс все это достигается разницей фактур. Брючный костюм с пиджаком в мужском стиле, а не с жакетом — это скажем так, на сегодняшний день один из самых модных вариаций», — добавила эксперт в области моды.

Алла Пугачева
Алла Пугачева пришла на премьерный показ фильма Андрея Кончаловского (Фото: Кристина Десятова/Teleprogramma.pro)

По словам Тимиряевой, Примадонна отдала предпочтение стилю монохром. А расстегнув пиджак визуально создала две вертикальные линии.

«Она вытянула силуэт, удачно подчеркнув стройность. Распущенные волосы, бижутерия в виде цепей — все состоит из деталей. Благодаря брюкам ей удалось обыграть свой рост. Продуманных ход с костюмом. Многослойный образ — видна легкая туника. Ничего лишнего: все лаконично, эффектно и сдержано — не придраться», — уточнила Лариса.

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70-летняя Пугачева «вытянула силуэт» модным брючным костюмом
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