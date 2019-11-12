«Очень модно»: стилист восхитился образом Литвиновой в платье-палантине

52-летнюю Ренату Литвинову стилист Анна Якимова назвала «фэшн-эталоном». Эксперт пришла в восторг от ее образа в клетчатом платье-палантине. Она не исключает, что звезда пару лет назад поменяла стилиста, поскольку ее имидж преобразовался в лучшую сторону.

«Образ Литвиновой красивый, дорогой: приглушенные тона, открытая зона декольте. Интересная комбинация: палантин, переходящий в платье. Все очень уместно и в соответствии с возрастом. Она выглядит очень модно», — прокомментировала Анна стиль актрисы для Teleprogramma.pro.

По словам стилиста, Рената Литвинова не боится интересных модных экспериментов и этот образ – очередное тому доказательство.

Отметим, что приглушенные тона не всегда являются верными спутниками звезды кино. Иногда актриса и режиссер добавляет в свой гардероб довольно яркие краски.