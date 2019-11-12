«Светлана, остановись!»: модный аналитик посоветовал Лободе не хвастаться Louis Vuitton

Светлана Лобода приобрела очередную вещицу от Louis Vuitton и не преминула похвастаться ей перед поклонниками. Шуба, вся усыпанная надписями, подтверждающими принадлежность к дорогой марке, тут же появилась в блоге певицы.

А для тех, кто не смог разглядеть надписи на меховом изделии, звезда специально подписала: «Louis Vuitton». Ну мало ли, а вдруг вы не поняли, насколько она крута?

Эту подчеркнутую привязанность Светланы к дорогим маркам и особенно к французскому бренду не остался без внимания модного аналитика и певца Глеба Хана. По его мнению, Louis Vuitton часто навязывает своим потребителям дурновкусие.

«Он больше для китайцев. Хотя, может быть, Лобода собралась в тур по Китаю? Светлана, остановись! Лобода – уже бренд, два бренда вместе – это слишком. Кроме того, тренд этого лета на брендированные принты уже ушел», — прокомментировал Глеб Хан для Teleprogramma.pro.

Другой модный эксперт – стилист Олеся Чех — оказалась солидарна со своим коллегой.