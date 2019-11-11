Незачет: стилист не советует копировать повседневный look Кудрявцевой

Лера Кудрявцева не так давно отдохнула с семьей в Риме. Несколько дней телеведущая гуляла с мужем, изучая достопримечательности знаменитого города. На отдыхе она предпочитала носить теплые спортивные или трикотажные костюмы. Девушке очень нравится монохромный стиль. Но вернувшись в Москву, звезда сразу утеплилась. Для последних недель осени она выбрала куртку с меховыми вставками.

больше по теме Эксперт по языку жестов оценил отношения Кудрявцевой с молодым мужем По мнению Ильи Анищенко, развод телеведущей не грозит.

«Тепло и уютно», — написала Лера. Она отметила, что изделие сделано из кашемира и искусственного меха. Мягкий капюшон, широкие рукава и крупная молния выглядит необычно и оригинально. Поклонникам понравился образ телеведущей. «Ну, красивая до безумия!», «Какая курточка», «Лера, как тебе классно в этой курточке», — прокомментировали пост подписчики.

Специально для портала Teleprogramma.pro Лина Дембикова, селебрити стилист и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, оценила обновку Кудрявцевой. Она не согласилась с поклонниками знаменитости.

«Это совершенно не стильная модель. Во-первых, странное сочетание уютного меха и такой агрессивной тракторной молнии. Плюс металлические вставки, они хорошо перекликаются с молнией, а вот сама меховая текстура — нет. Поэтому сам предмет одежды откровенно и честно не стильный», — высказалась эксперт.

По словам стилиста, металл и мех актуальны в этом сезоне, но все вместе смотрится как перебор. «Леру эта вещь освежает. Она красивого, приятного молочного оттенка, но мне кажется, было бы круче либо выбрать просто укороченную шубку из овчины, либо пуховик металлического оттенка», — добавила Лина.