Дело в брюках: Летучая показала, как добиться эффекта бесконечно длинных ног

Елена Летучая не скрывает, что очень любит черный цвет. Ко всему прочему, телеведущая успела зарекомендовать себя как эксперт в области моды. Она участвовала в модных показах, а элегантные платья девушки всегда лаконичны. А не так давно она выпустила коллекцию базовых вещей для гардероба.

Очередной безупречный образ Летучая продемонстрировала на красной дорожке 10 ноября в Барвихе, где состоялась премьера документального фильма про Ральфа Лорена. Для выхода в свет телеведущая выбрала белую сорочку и черный костюм с бабочкой. Внимание поклонников привлекло то, что брюки Елены были настолько длинными, что закрыли ее обувь. Специально для портала Teleprogramma.pro Лилиана Мамотина, бьюти-блогер, объяснила, что звезда на самом деле использовала в образе несколько трендов и удлиненные брюки один из них.

«Елена Летучая в этом наряде выглядит очень круто! Это классический мужской костюм, напоминающий фрак, но в то же время он подчёркивает стройную женскую фигуру. Объём оверсайз в моде уже не первый сезон и сохраняет свои позиции, поэтому претензий к фасону быть не может. На брюках плавильная складка. Удлиненная штанина сейчас на пике популярности. В купе с завышенной талией все это создаёт эффект невероятно длинных ног», — высказалась эксперт.

Лаконичная укладка идеально дополнила ее образ. «Также хочу добавить, что чёрный жакет всегда выглядит беспроигрышно. Претензий к этому образу у меня нет», — отметила бьюти-блогер.