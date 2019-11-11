Звездный стиль

Костюм БДСМ-тореадора провалился на модной вечеринке в Америке

44-летний модельер Джереми Скотт позволил себе дерзкий наряд с красным бантом.

Костюм БДСМ-тореадора провалился на модной вечеринке в Америке
Джереми Скотт на People’s Choice Awards 2019. Фото: Birdie Thompson/AdMedia

На выходных в Калифорнии состоялась церемония награждения People’s Choice Awards 2019. Звезды, как обычно, эпатировали публику своими нарядами, но не у всех это получилось со знаком плюс.

Среди худших костюмов обозреватели газеты Daily Mail выделили облик 44-летнего креативного директора итальянского модного дома Moschino Джереми Скотта. Журналисты назвали его «странным тореадором».

Мужчина повязал на талию большой алый бант, который тянулся за ним шелковым шлейфом. При этом модельер был одет как любитель БДСМ. На голое тело модник надел кожаную портупею и черный фрак.

Брюки в полоску были обмотаны кожаными ремнями, которые тянулись от ботинок до самой паховой области мужчины.

Выглядел при этом Джереми очень гордо. Еще бы, статус модельера и не такое позволяет носить.

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Костюм БДСМ-тореадора провалился на модной вечеринке в Америке
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