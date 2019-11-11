Премия People’s Choice Awards: Ким Кардашян в «змеиной коже» и модели с бедрами пуш-ап

В американском городе Санта-Моника в штате Калифорния вручили премию People’s Choice Awards. Эта церемония была юбилейной, 45-ой по счету, и собрала в ангаре Баркер в местном аэропорту немало звезд кино, музыки и телевидения. В частности, там присутствовали сёстры Кардашян и их мать, Зендая, Дженна Деван и Гвен Стефани, певица Пинк, Терри и Ребекка Крюс, Дэвид Спейд и многие другие.

Как и всегда, для такого ответственного мероприятия знаменитости выбрали потрясающие и порой весьма оригинальные наряды — такие, чтобы на красной дорожке их непременно заметили. Чтобы и вы смогли оценить всё великолепие образов звезд на церемонии People’s Choice Awards 2019 года, мы собрали для вас фотографии с мероприятия.

В очень необычном платье явилась на церемонию певица, продюсер и дизайнер Гвен Стефани. Любителям сочетания черного и белого цветов она наверняка очень понравилась: с пышным подолом, очень короткое спереди, с длинным шлейфом и огромным черным бантом сзади, оно отлично сочеталось с колготками в сеточку, высокими сапогами и перчатками до локтя.

Именно Гвен получила одну из самых желанных для любой девушки наград — награду в номинации «фэшн-икона».

Модель Лала Кент на церемонии появилась в странном коротком платье с бедрами пуш-ап. Интересно, а есть ли в них кармашки? Если да, то это очень удобно — левое надувное бедро можно использовать как косметичку, правое — как кошелек. И сумочку носить не нужно.

Похоже, это новое модное веяние. Посмотрите на 16-летнюю актрису Сторм Рейд, знакомую зрителям по сериалу «Эйфория» на HBO. Почти тот же фасон, но расцветку, в отличие от Лалы Кент, эта девушка выбрала такую, что начинает рябить в глазах.

Знаменитая кантри-певица Келси Баллерини тоже выбрала для поездки на People’s Choice Awards короткое платье, но упор в плане пышности сделала на плечи.

Певица, актриса и YouTube-влогер Инанна Саркис в этот вечер была в длинном красном платье с разрезом и черных босоножках. В сочетании с красным лаком смотрится отлично.

Одетая в платье-рыбку телезвезда Ханна Браун на People’s Choice Awards получила приз зрительских симпатий. Примечательно, что девушку усадили за один стол с ее бывшим парнем Тайлером Кэмероном, который сражался за ту же награду.

Довольно стильно выглядела на церемонии актриса и модель Зендая. Именно она увезла домой награду в номинации «Любимая актриса», которая досталась ей за роль в фильме «Человек-паук: Вдали от дома».

На днях в СМИ появилась новость о том, что актриса Мэгги Кью вместе с Майклом Китоном и Сэмюэлом Л. Джексоном будет сниматься в экшн-триллере Мартина Кэмпбелла «Актив». Но это всё в будущем, а в воскресенье Мэгги появилась перед гостями People’s Choice Awards в сексуальном платье с вышивкой из бисера. Спина у платья была открыта, а два разреза на подоле демонстрировали окружающим стройные ноги Мэгги.

А вот и сестры Кардашян. Ким Кардашян Уэст выбрала для мероприятия платье до пола с узором под кожу змеи. Платье отлично подчеркивало все главные достоинства матери четырех детей — и спереди, и сзади.

Усыпанный стразами полосатый брючный костюм с пиджаком и черный бюстгальтер под ним — это то, в чем пришла на церемонию еще одна представительница знаменитой семьи — Кортни Кардашян.

А вот и третья из сестер Кардашьян, присутствовавших в этот вечер в аэропорту Санта-Моники — Хлои Кардашьян. Мы видим на ней черное платье с разрезом и полупрозрачным верхом, и черные босоножки на шпильке. Отличный выбор, Хлои!

А какой из нарядов вышеперечисленных звезд понравился вам больше всего?