«Избегайте контрастности»: Хромченко научила прятать лишний вес под одеждой

Можно ли скорректировать вес не прибегая к помощи диет и тренировок? Стилисты однозначно говорят, что да. По крайней мере визуально. На «Модном приговоре» Эвелина Хромченко объяснила, что нужно делать, чтобы лишние килограммы не бросались в глаза.

Крупная героиня программы с объемной грудью подобрала себе наряд в виде белой блузы, синего жакета, и темно-красной юбки. Эксперт обратила внимание, что светлым верхом гостья студии еще больше увеличила свои и без того выдающиеся объемы. Она бы выглядела гораздо миниатюрнее, если бы подобрала под жакет что-то более темное. А еще лучше – надела бы платье-футляр, либо блузу и юбку одного цвета, либо однотонный костюм. «Ей нужно продлевать себя, а не резать», — сказал эксперт по стилю.

Певец и модный аналитик Глеб Хан тоже дал несколько советов читательницам Teleprogramma.pro, которые хотят подкорректировать фигуру. Он посоветовал пышным дамам обратить внимание на наряды с диагональными формами. Ни в коем случае не надевать тесное врезающееся белье. И подчеркивать что-то одно (например, грудь), а не все прелести сразу.