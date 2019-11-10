Короткие ноги и лишние кило: как звезды маскируют недостатки фигуры

«У женщин нет недостатков фигуры, есть особенности. А вот если одеться неправильно, особенности могут превратиться в недостатки», — в этом уверен модный аналитик и певец Глеб Хан.

Сегодня эксперт научит нас выглядеть как звезда, умело корректируя фигуру с помощью правильно подобранного гардероба.

Манящая полнота

Анфиса Чехова и Ирина Пегова не комплексуют по поводу женственных пышных форм, а умело научились их подчеркивать. Учимся!

«Испокон века считалось, что полнота – это признак здоровья. Для похода в клуб мужчина, может быть, и выберет женщину с модельной фигурной, а вот замуж позовет даму с более пышными формами. Ведь подсознательно он ищет женщину, которая сможет выносить ему ребенка», – заявил Глеб Хан Teleprogramma.pro.

А посему не прячьте полноту, милые дамы, а делайте ее более привлекательной. Для этого не стоит выставлять на показ сразу все свои аппетитные части тела, делайте акцент на чем-то одном. Например – линии декольте, которая у пышных женщин обычно очень привлекательная.

«Диагональные линии, ассиметричный крой платья отвлекут внимание, вытянут силуэт. Не выбирайте слишком обтягивающие и слишком объемные вещи. Длина юбки – обязательно ниже колен. Ни в коем случае юбка не должна заканчиваться на самом широком месте бедер. Мини –не для пышных форм», — сказал эксперт.

Глеб посоветовал обратить внимание на цвет одежды. Яркие оттенки делают фигуру более крупной, приглушенные – наоборот. «Но это не значит, что вы все время должны ходить в черном. Просто не выбирайте много яркого», — сказал эксперт.

Также полным стоит отказаться от одежды с заметной фактурой, например, от вещей крупной вязки или с внушительным кружевом.

Лучшие модели брюк для полных – прямого или чуть зауженного кроя, но ни в коем случае не скини.

«Полные дамы должны уделять пристальное внимание белью. Никаких тонких врезающихся бретелей, все только по размеру. Желательно бесшовное, чтобы не возникало истории с «ветчиной в сетке»», — сказал также Глеб Хан.

Грациозная худоба

«Как и в случае с пышной фигурой, излишне худую фигуру тоже не стоит обтягивать. А вот с объемом можно поиграть, тем более сейчас это очень модно», — сказал модный аналитик. Модели оверсайз и жакеты с утрированно большими плечами, объемные брюки с высокой талией, широкие рукава, крупные фактуры – как раз тема для худеньких.

Эксперт подчеркнул, что слишком крупная обувь на большой платформе может выглядеть интересно на худых только в том случае, если компенсирован верх. Например, если надет жакет с объемными плечами.

Маленькая грудь

«Вечно юная Лолита», — сказал Глеб Хан про обладательниц миниатюрной груди. Эксперт предложил не увлекаться дамам с этой особенностью пуш-апом, потому что маленькая грудь – это красиво. А еще иногда эти искусственные формы очень заметны.

«Мужские идеи в гардеробе – все ваши, используйте это по полной программе. Брючные костюмы, жакеты с большими плечами, рубахи. Можно расстегнуть блузу или надеть платье с V-образным глубоким вырезом хоть до линии талии. Полупрозрачные блузы – тоже ваша тема, вам не нужно надевать белье, это очень сексуально», — сказал модный аналитик.

Широкие плечи

Эту особенность фигуры легко замаскируют актуальные сегодня жакеты с утрированно большими плечами. Хорошо компенсирует недостаток неаполитанский крой плеча, который зрительно сокращает его длину, и цельнокроеные рукава. А вот «фонариков» лучше избегать.

«Не бойтесь открывать широкие плечи, но балансируйте это пышным низом. Идеальный наряд для выхода в свет – коктейльное платье с открытыми плечами, декольте, и пышным низом. Для повседневной жизни – любой брючный костюм. На вас он будет гораздо выгоднее смотреться, чем на девушках с покатыми плечами», — сказал Глеб Хан.

Девушкам с фигурой пловчихи (широкие плечи и узкие бедра) нельзя ни в коем случае обтягивать низ. «Надевайте широкие брюки и пышные юбки с высокой линией талии, со складками или защипами. Низ подбирайте более светлым и блестящим, чем верх», — прокомментировал модный аналитик.

Вот так выглядит Анастасия Волочкова в «правильном платье» для ее фигуры.

А вот так в «неправильном».

Заметный животик

Справиться с выделяющимся животиком поможет специальное белье и одежда с чуть завышенной линией талии.

Узкие бедра, как у Кейт Миддлтон

«Подбирая себе гардероб, помните, что идеальные пропорции – это 90х60х90. Подчеркну, не размеры, а пропорции. Если недостаточно объема в бедрах, добавьте его за счет объемных брюк или юбки. Обратите внимание, что встречные складки – съедают объем, обычные — добавляют», — сказал Глеб Хан.

Отсутствие выраженной талии, как у Меган Маркл

Визуально создать талию помогут платья-трапеции, наряды с запахом, модели бэби-долл с завышенной талией. Хороший акцент на талии создают широкие пояса и кушаки более темного цвета, чем основная одежда.

Короткие ноги

Далеко не каждой девушке достались длинные ноги модели. Справиться с этой проблемой легко – завышенная талия и высокий каблук вам в помощь.

Девушкам с этой особенностью нужно быть аккуратнее с платьями длины миди. В сочетании с ремешком на лодыжке эта одежда визуально может изменить пропорции совсем не в лучшую сторону.

Широкие бедра, как у Ким Кардашян

Благодаря Ким Кардашян сегодня широкие бедра актуальны как никогда. Однако модный аналитик Глеб Хан не советует увлекаться излишним подчеркиванием выдающейся части тела. «Мне кажется, это какая-то фриковатость», — говорит он. Поэтому постараемся сделать это умело.

«Если вы обладаете широкими бедрами и стройными ногами, выбирайте платья с запахом и разрезом одновременно, где нога обнажается только в нижней части. Прекрасно смотрится А-образный силуэт в платьях с завышенной линией талией, вертикальные и диагональные линии. В вечернем гардеробе – пышные юбки со слегка завышенной линией талии», — сказал эксперт.

Большой размер ноги, как у Бондарчук

«Если ваш размер обуви больше 40-го – постарайтесь выбирать более закрытую обувь. Убирает ненужную длину стопы каблук, диагональ. Не надевайте слишком длинноносую обувь, массивные каблуки или обувь с крупной подошвой – это акцентирует внимание на размере ноги», — подчеркнул Глеб Хан.

Посмотрите, насколько по-разному могут выглядеть ноги Светланы Бондарчук в различной обуви.

Вот она в грациозных босоножках.

И вот в массивных сапогах с вытянутыми носками.

Широкая щиколотка, как у Бузовой

Ольга Бузова недавно призналась, единственное, что ей в сеье не нравится — широкие щиколотки. Но тут даже пластический зирург не поможет — нужно смириться и научиться маскировать. Скрыть широковатую щиколотку помогут брюки, ботильоны и сапоги. Либо туфли или босоножки с ремешками на линии щиколотки. «Но никаких крупных пряжек и акцентов в области лодыжек. Это касается и колгот. Они должны быть матовыми, темными. Блеска быть не должно! Все блестящее – придает объем», — отметил Глеб Хан.

Здесь Виктория Дайнеко помнила о своей особенности и надела босоножки с пряжками в нужном месте.

А здесь – забыла.

Короткая шея

Обладательницам коротковатой шеи нужно стараться максимально ее открывать и продлевать. Делать это можно с помощью одежды – глубоких V- образных вырезов, расстегнутых пуговиц на блузах и жакетах. Шарфы, высокие воротники, английские блузы с бантами – не желательны.

Короткие стрижки с волосами за ушами или собранные на затылке волосы тоже сыграют свою позитивную роль. Любой симметрии лучше избегать.

Массивные украшения в области шеи тоже нежелательны. Лучше – длинные колье и цепочки. Не надевайте крупных сережек и очков с массивной оправой.

У музы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой шея вполне стандартная. Но из-за одежды, оправ и волос она стала выглядеть короткой.

Бугристые бедра (привет, целлюлит)

Этой проблемой страдают не только полные женщины, но и худенькие. Вот только зачем страдать? Просто откажитесь от струящихся тканей и ваши бугорки никто никогда не увидит.

«Платья-футляры лучше брать на подкладке», — также посоветовал Глеб Хан.

Полные руки

С полными ручками все просто – рукав не должен заканчиваться в максимальной точке объема. Проследите. чтобы он не был сильно коротким и обтягивающим. Лучше отдавать предпочтение цельнокроеным рукавам и «летучей мыши».