«В штору оделась»: Водонаеву раскритиковали за «блеклое» подражание Джоли

Алена Водонаева обладает своеобразным чувством стиля. Она любит демонстрировать свою сексуальность, поэтому часто выбирает провокационные наряды. Не так давно телеведущая вышла в свет в костюме кошки. Облегающее боди с леопардовым принтом смотрелось уместно на вечеринке, но все же дерзко. А накануне девушка решила скопировать образ Анджелины Джоли, в котором она предстала осенью в фотосессии для глянца.

На новых фото Водонаева в пышном многослойном платье лаймового цвета, очень похожем на наряд голливудской дивы. Она также сделала неброский макияж со стрелками и выразительной алой помадой. Бывшая участница телестройки также собрала волосы в чучок и псделала черный маникюр на длинных заостренных ногтях. С коктейлем в руке она приняла эффектную позу. Алена поделилась своими впечатлениями от съемки.

«Анджелина, конечно, та ещё *****. Украла идею нашей августовской съемки», — заявила девушка. «Но это так, шуточки», — сразу добавила она.

Поклонники стали обсуждать своеобразную битву нарядов. Многие решили, что Водонаевой не стоило подражать Анджелине. Телеведущую подвергли критике, так как пользователи Сети решили, что ее образ блеклый по сравнению с голливудской звездой. «У Анджелины дизайнерское шикарное платье и образ (не вульгарный), а Алена в какую-то штору оделась, и вы ещё пытаетесь сравнивать, и макияж дико некрасивый», «Не сравниться с ней никогда. Зачем копировать, своих идей нет?», «До Джоли добралась, ну куда ты?» — стали комментировать пост подписчики.