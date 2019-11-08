Назад в средневековье: стрижка под горшок снова вошла в моду

Стрижка под горшок снова в моде! К такому выводу пришли обозреватели британского издания The Guardian после премьеры исторической картины «Король», в которой главную роль сыграл 23-летний актер Тимоти Шаламе.

Этого молодого парня западные стилисты уже не раз называли законодателем моды. Образы, в которых он выходит на красную ковровую дорожку, тут же становятся трендами мужского стиля.

И вот, после выхода картины о короле Генрихе V, армия фанатов Тимоти разделилась на два лагеря. Одним понравилась его новая прическа под горшок, в которой он предстал в средневековой драме, а другие начали оплакивать его длинные вьющие локоны, которые были раньше.

Издание пишет, что некоторые идолы поп-культуры и раньше вводили «горшок» в моду, например Спок из «Звездного пути» и Джим Керри в «Тупом и еще тупее». Теперь, с подачи Шаламе, прическа вновь вошла в тренд, потому что смотрится на экране довольно стильно. Самое главное, что сделать ее очень просто — надеть на голову кастрюлю или глубокую миску и обрезать всё, что окажется ниже. Кроме ушей, разумеется.