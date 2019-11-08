Звездный стиль

«Наташа не молодится»: стилист назвал 37-летнюю Водянову «вечной девочкой»

Тренд-аналитик Глеб Хан объяснил, за счет чего многодетной модели удается выглядеть ровесницей старших детей.

«Наташа не молодится»: стилист назвал 37-летнюю Водянову «вечной девочкой»
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

Наталья Водянова к 37 годам не только построила успешную модельную карьеру за границей, она также стала мамой пятерых детей. Она воспитывает: 17-летнего сына Лукаса, 13-летнюю дочь Неву, 12-летнего сына Виктора от экс-возлюбленного Джастина Портмана. В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появилось еще двое детей: Максим, ему пять лет и Роман, ему три годика.

Манекенщица старается уделять внимание всем своим отпрыскам. Этой осенью вместе со старшими наследниками Наталья побывала в Сочи, доверив младших сыновей заботам Антуана. Ни для кого не секрет, что модель тщательно следит за внешностью и редко пользуется макияжем вне съемок. В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Глеб Хан прокомментировал стиль знаменитости, подметив, что Водянова выглядит как «вечная девочка».

«Удивительное дело: Наталья Водянова — мать пятерых детей, 37-летняя женщина выглядит все такой же девочкой. Конечно, такого образа невозможно достичь только благодаря правильно подобранной одежде. Во-первых, мне кажется, она очень хорошая мама… Можно только позавидовать тем детям, для которых родители являются друзьями!!» — отметил эксперт в сфере моды.

Водянова с детьми
Наталья Водянова с детьми (Фото: Instagram.com/natasupernova)

«Наталья выбирает простую спортивную одежду для повседневной жизни. Но она не выглядит в этом как молодящаяся женщина. Вот такое исключение. Бывает, дамы застревают в своей молодости. Я все же советую меняться: все по возрасту. У Наташи я не нашел ни одного образа, который бы ей не подходил. Она одевается абсолютно адекватно и сдержано. У нее получается выглядеть так, словно она подруга дочери. Такая вечная девочка», — добавил Хан.

По мнению тренд-аналитика, на этом снимке Наталью вполне можно принять за юную девушку. Настолько она гармонично смотрится рядом со своими старшими детьми.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНаталья ВодяноваНаталья Водянова фото
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Наташа не молодится»: стилист назвал 37-летнюю Водянову «вечной девочкой»
Интересно?
Поделись с друзьями: