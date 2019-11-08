«Наташа не молодится»: стилист назвал 37-летнюю Водянову «вечной девочкой»

Наталья Водянова к 37 годам не только построила успешную модельную карьеру за границей, она также стала мамой пятерых детей. Она воспитывает: 17-летнего сына Лукаса, 13-летнюю дочь Неву, 12-летнего сына Виктора от экс-возлюбленного Джастина Портмана. В отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно на свет появилось еще двое детей: Максим, ему пять лет и Роман, ему три годика.

Манекенщица старается уделять внимание всем своим отпрыскам. Этой осенью вместе со старшими наследниками Наталья побывала в Сочи, доверив младших сыновей заботам Антуана. Ни для кого не секрет, что модель тщательно следит за внешностью и редко пользуется макияжем вне съемок. В интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Глеб Хан прокомментировал стиль знаменитости, подметив, что Водянова выглядит как «вечная девочка».

«Удивительное дело: Наталья Водянова — мать пятерых детей, 37-летняя женщина выглядит все такой же девочкой. Конечно, такого образа невозможно достичь только благодаря правильно подобранной одежде. Во-первых, мне кажется, она очень хорошая мама… Можно только позавидовать тем детям, для которых родители являются друзьями!!» — отметил эксперт в сфере моды.

«Наталья выбирает простую спортивную одежду для повседневной жизни. Но она не выглядит в этом как молодящаяся женщина. Вот такое исключение. Бывает, дамы застревают в своей молодости. Я все же советую меняться: все по возрасту. У Наташи я не нашел ни одного образа, который бы ей не подходил. Она одевается абсолютно адекватно и сдержано. У нее получается выглядеть так, словно она подруга дочери. Такая вечная девочка», — добавил Хан.

По мнению тренд-аналитика, на этом снимке Наталью вполне можно принять за юную девушку. Настолько она гармонично смотрится рядом со своими старшими детьми.