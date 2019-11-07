Звездный стиль

«Шикарный образ невесты»: дизайнер восхитился Орловой в кружевном платье

На отдыхе телеведущая предстала в романтическом образе, который много лет не выходит из моды.

«Шикарный образ невесты»: дизайнер восхитился Орловой в кружевном платье
Ольга Орлова. фото: globallookpress.com

Вокруг Ольги Орловой постоянно возникает много слухов. Это не удивительно, так как артистка обладает эффектной внешностью, а, следовательно, пользуется повышенным вниманием у мужчин. Свою стройную и подтянутую фигуру телеведущая показала на побережье в Дубае, где провела три дня. В шутку она заявила, что пьет «кровь девственников», чтобы оставаться привлекательной.

Выяснилось, что Ольга на отдыхе также успела покататься на яхте. Для водной прогулки она выбрала очень романтичный образ. Многие поклонники восхищаются чувством стиля телеведущей, поэтому с трепетом следят за всеми ее модными образами. На этот раз Орлова облачилась в длинное кружевное белое платье с причудливыми рукавами с кисточками и шлейфом. Наряд также оголил загорелую спину звезды.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Эталон красоты и женственности», — заявила в комментариях одна из подписчиц. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта. Геннадий Горбачёв, дизайнер, не стал скрывать, что платье девушки произвело на него положительное впечатление.

«Ольга Орлова выглядит в своём оригинальном пляжном платье или даже в вязаной тунике совершенно необычно. Это платье с длинным шлейфом создаёт умопомрачительный и шикарный образ невесты», — заверил он.

«Кружевные платья всегда будут в моде. Они олицетворяют женственность и чувственность. Безупречные кружевные платья хорошо ложатся по фигуре, подчеркивая идеальные формы своей обладательницы. Что касается Ольги Орловой, то она, бесспорно, олицетворяет пример женственности и нежности. Легкое и незатейливое плетёное кружево идеально подчёркивает ее сексуальность», — также пояснил эксперт.

По словам Геннадия, кружевные платья нельзя назвать трендом, так как они вне моды. С годами меняются лишь фасоны и расцветки таких нарядов, но кружево, по мнению дизайнера, остается фаворитом вечерних, коктейльных, праздничных образов. «Даже повседневные платья сочетают с гипюром, кружевом, шифоном, чтобы выглядеть нарядно и изысканно», — подметил Горбачев.

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«Шикарный образ невесты»: дизайнер восхитился Орловой в кружевном платье
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