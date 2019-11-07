«Типичный городской casual»: бьюти-блогер оценила наряды Водяновой с детьми

Наталья Водянова несколько недель провела со старшими детьми в России. Она показала 17-летнему Лукасу, 13-летней Неве и 12-летнему Виктору горы в Адыгее, традиционную свадьбу во Владикавказе и красоты природы в Сочи. На днях модель вернулась в Париж. Она с радостью воссоединилась с младшими сыновьями Максимом и Романом. Однако поездка произвела на нее много впечатлений, поэтому до сих пор она делится красочными фото.

Оказалось, что во время прогулки по Сочи Водянова, как настоящая модница, облачилась в джинсы, белую футболку и красный бомбер. Дочка и младший сын предпочли одеться с ней в одном стиле и цветовой гамме, а вот Лукас сочетал джинсы с клетчатой рубашкой. На общем фото они продемонстрировали настоящую семейную идиллию. А поклонники назвали Наталью и ее детей самыми стильными. Многие решили, что модель продемонстрировала популярный стиль family look.

Лилиана Мамотина, бьюти-блогер, объяснила, насколько они оказались правы или неправы.

«Я бы не сказала, что в данном контексте мы можем говорить про family look. Все таки family look — это одинаковая одежда для всей семьи, где разница только в размерах. А в случае с Натальей Водяновой мы видим семью, которая выбрала одежду в одном стиле, но не идентичную. Если говорить про стиль, это типичный городской casual. Джинсы, кроссовки, футболки, толстовки и рубашки — это то, что всегда прекрасно миксуется между собой», — высказалась Лилиан.

Также бьюти-блогер отметила, что даже в таком простом образе Наталья выглядит неотразимо, а наряды ее детей идеально вписались в городскую атмосферу.

больше по теме Бесстыжие приключения: Водянова оголила ноги в целебных водах в Пятигорске Модель вместе с детьми продолжает путешествовать по России.