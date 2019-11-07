Звездный стиль

«Цыганщина»: имидж-эксперт дала неожиданную характеристику стилю Собчак

Елена Бестави подвергла критике образ ведущей на ее встрече с Малаховым.

«Цыганщина»: имидж-эксперт дала неожиданную характеристику стилю Собчак
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Ксения Собчак предстала перед зрителями на своем последнем YouTube-шоу в модном наряде: красное легкое платье в романтическом стиле она сочетала с черной поясной сумкой и такого же цвета массивными ботинками. Шею звезда украсила несколькими нитями золотых цепочек, увешанных множеством крестов.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Елена Бестави, эксперт по имиджу и стилю, признала этот наряд актуальным, но вовсе не стильным.

«Для меня стиль – это внешнее отражение внутреннего состояния человека. В данном случае это не стильно. Да, вещи модные, но в таком сочетании – какая-то цыганщина, простите. С романтичным платьем Ксения надевает грубые ботинки и сумку. Совершенно несуразный контраст», — прокомментировала Елена.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Не оценила эксперт по стилю и ожерелье из цепочек и крестов ведущей. Бестави сказала, что сейчас действительно в тренде многослойные тонкие цепочки, но с одним кулоном на нитке. «А здесь вся грудь в крестах… Что она хочет сказать? Что верующая? Я не могу понять. Я думаю, Ксения просто эпатирует, кричит своим образом: «Обратите на меня внимание!»», — сказала Елена Бестави.

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«Цыганщина»: имидж-эксперт дала неожиданную характеристику стилю Собчак
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