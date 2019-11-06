«Платье прошлого сезона»: имидж-эксперт раскритиковал наряд Безруковой

Актриса Елена Безрукова примерила платье страстного красного цвета с обнаженными плечами. К нему она подобрала туфли трендового нюдового цвета. Звезда редко носит столь яркие образы, поэтому Teleprogramma.pro решила поинтересоваться у эксперта по имиджу Елены Бестави, насколько этот наряд подходит элегантной актрисе.

Вердикт специалиста по стилю оказался безжалостным, она сказала, что актриса надела «платье прошлого сезона». По словам эксперта, сейчас модельеры хоть и делают акцент на плечах, но такие вырезы уже вышли из моды.

«Красное платье с воланами ассоциативно напоминает нам образ Кармен. Если следовать ассоциации, то такой наряд подошел бы женщине с резкими чертами лицами жгучей и страстной испанки. Здесь мы такого не видим. А вот воланы Ирине пойдут, но в другом цвете. Туфли же выбраны идеально, нюдовая обувь – это из аристократического стиля. Если присмотреться к высшему свету в Европе, то он частенько выбирает именно такие», — прокомментировала Елена Бестави.

Также эксперт сообщил, что вместо плеч в следующем сезоне модницы больше будут открывать живот и верхнюю часть бедра ближе к талии.